"Все плохо": раскрыта реакция главкома Александра Сырского на манёвр России

Главком Вооружённых сил Украины Александр Сырский весьма нервно отреагировал на действия российской армии на Запорожье и в Донбассе.
Об этом сообщил эксперт из Великобритании Александр Меркурис.
Он отметил, что главнокомандующий ВСУ раскритиковал высокопоставленное командование за ухудшающуюся ситуацию для армии Украины.
"Самое важное — это то, что Сырский обвиняет своих подчинённых", — на своём YouTube-канале подчеркнул обозреватель.
Недавно поставленный главком пытается стабилизировать фронт, не жалея собственных военнослужащих, но сдержать российских бойцов ему не удаётся, подытожил Меркурис.
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