"Все плохо": раскрыта реакция главкома Александра Сырского на манёвр России

Главком Сырский обрушился на офицеров за разгром ВСУ на фронте

Главком Вооружённых сил Украины Александр Сырский весьма нервно отреагировал на действия российской армии на Запорожье и в Донбассе.

Фото: mil.gov.ua by МО Украины is licensed under public domain

Об этом сообщил эксперт из Великобритании Александр Меркурис.

Он отметил, что главнокомандующий ВСУ раскритиковал высокопоставленное командование за ухудшающуюся ситуацию для армии Украины.

"Самое важное — это то, что Сырский обвиняет своих подчинённых", — на своём YouTube-канале подчеркнул обозреватель.

Недавно поставленный главком пытается стабилизировать фронт, не жалея собственных военнослужащих, но сдержать российских бойцов ему не удаётся, подытожил Меркурис.