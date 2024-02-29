Вокруг Киева создали несколько мощных рубежей обороны на 1000 километров

Вокруг столицы Украины создано несколько оборонительных рубежей с протяженностью около 1000 километров.
Об этом заявил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко.
По его словам, первый рубеж расположен довольно далеко от Киева.
"Построены надёжные системы огневого поражения противника, инженерные заграждения всех типов, противовоздушной и противотанковой обороны, всестороннего обеспечения", — отметил чиновник.
Подробные данные по организации рубежей киевской обороны являются закрытыми, подытожил Попко.
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