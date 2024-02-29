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Вокруг Киева создали несколько мощных рубежей обороны на 1000 километров

Вокруг Киева создано несколько рубежей обороны протяженностью 1000 км

Силовые структуры

Вокруг столицы Украины создано несколько оборонительных рубежей с протяженностью около 1000 километров.

Вокруг Киева создано несколько рубежей обороны протяженностью 1000 км
Фото: "Проспект Юрия Гагарина, Киев" by Artemka is licensed under CC BY-SA 4.0.

Об этом заявил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

По его словам, первый рубеж расположен довольно далеко от Киева.

"Построены надёжные системы огневого поражения противника, инженерные заграждения всех типов, противовоздушной и противотанковой обороны, всестороннего обеспечения", — отметил чиновник.

Подробные данные по организации рубежей киевской обороны являются закрытыми, подытожил Попко.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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