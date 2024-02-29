Потери вооружённых формирований киевского режима в провалившейся операции по высадке на Тендровской косе — около 20 боевиков

Владимир Сальдо: ВСУ потеряли около 20 солдат в ходе провальной операции на Тендровской косе

0:56 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

В ходе попытки высадиться на Тендровской косе в Херсонской области, украинские войска понесли значительные потери.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website

Губернатор региона Владимир Сальдо сообщил, что около 20 боевиков были уничтожены, а один военный был взят в плен.

Он отметил, что операция провалилась, когда пятерых диверсантов на надувных лодках поджидала засада морских пехотинцев ВС РФ.

Боевики, принадлежащие 73-му центру специальных морских операций ВСУ, пытались высадиться на безлюдной территории Тендровской косы. Однако их намерения были раскрыты и четыре из пяти лодок были поражены стрелково-минометным огнем.

Единственного выжившего члена экипажа взяли в плен. На данный момент с ним работают военные дознаватели.

Напомним, специальная военная операция на Украине началась 24 февраля 2022 года.