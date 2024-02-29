Уничтоженный на Украине американский танк М1А1SA Abrams тоже может стать трофеем

Армия России заняла село Бердычи, где находится подбитый танк Abrams

Тяжелый танк M1A1SA Abrams, доставленный из-за океана, может попасть в руки российских военных в селе Бердычи, что на северо-западе от Авдеевки.

Фото: openverse.org by U.S. Army Europe is licensed under https://openverse.org/image/d079ff29-7a09-410d-8c6c-5e785c596065?q=tank%20abrams

На текущий момент поступают данные о контроле российских подразделений над этим н. п.

По сообщениям "Российской газеты", американская гусеничная бронетехника была уничтожена дроном-камикадзе "Пиранья", принадлежащим 15-й гвардейской мотострелковой бригаде Центрального военного округа.

Противник оказался не в состоянии эвакуировать Abrams из-за его внушительной массы, приближающейся к 60 тоннам. Технические трудности не позволили провести операцию, требующую нескольких тягачей.

Первые экземпляры американских танков Abrams были доставлены на Украину еще в прошлом году, как сообщал The New York Times, ссылаясь на источники в Пентагоне. До недавнего времени эти машины не принимали участие в боевых действиях.