Тяжелый танк M1A1SA Abrams, доставленный из-за океана, может попасть в руки российских военных в селе Бердычи, что на северо-западе от Авдеевки.
На текущий момент поступают данные о контроле российских подразделений над этим н. п.
По сообщениям "Российской газеты", американская гусеничная бронетехника была уничтожена дроном-камикадзе "Пиранья", принадлежащим 15-й гвардейской мотострелковой бригаде Центрального военного округа.
Противник оказался не в состоянии эвакуировать Abrams из-за его внушительной массы, приближающейся к 60 тоннам. Технические трудности не позволили провести операцию, требующую нескольких тягачей.
Первые экземпляры американских танков Abrams были доставлены на Украину еще в прошлом году, как сообщал The New York Times, ссылаясь на источники в Пентагоне. До недавнего времени эти машины не принимали участие в боевых действиях.
Экономичные водители постоянно стремятся уменьшить расход топлива.