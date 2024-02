Уничтоженный на Украине американский танк М1А1SA Abrams тоже может стать трофеем

Тяжелый танк M1A1SA Abrams, доставленный из-за океана, может попасть в руки российских военных в селе Бердычи, что на северо-западе от Авдеевки.

