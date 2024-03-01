"Абрамсы" под Авдеевкой: вместе с танками "запылает" и американский ВПК

Эксперт Живов: вместе с танками Abrams "запылает" и американский ВПК

0:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Для Киева потеря танков Abrams стала ударом, поскольку там сильна вера в западное оружие.

Фото: openverse.org by U.S. Army Europe is licensed under https://openverse.org/image/d079ff29-7a09-410d-8c6c-5e785c596065?q=tank%20abrams

Плюс это обязательно ударит по имиджу ВПК СоединённыхШтатов, как ударило по имиджу ВПК Германии уничтожение танков Leopard.

Об этом заявил военный обозреватель Алексей Живов.

Момент подбития первой американской боевой машины был неизбежен. Конечно, потом сгорят все, уверен эксперт. Для ВСУ потеря Abrams M1 тоже стала чувствительным ударом, оказалось, что это такое же оружие, как советское, а зачастую даже хуже.