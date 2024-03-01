Высокопоставленные офицеры Германии обсуждали удары по Крымскому мосту

Высокопоставленные немецкие военные обсуждали удары по Крымскому мосту

1:03 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Высокопоставленные офицеры немецкой армии обсуждали ракетные удары по Крымскому мосту,

Фото: wikimedia.org by Пресс-служба Президента России is licensed under CC BY 4.0

Об этом в своем Тelegram-канале заявила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.

По её словам, это случилось именно в тот день, когда канцлер ФРГ Олаф Шольц говорил, что Североатлантический альянс НАТО не участвует и не собирается участвовать в конфликте на Украине. Симоньян говорит, что у неё есть аудиозапись, которая подтвердила это.

"Сорок минут пленительного аудио", — пишет главред RT.

Также на записи чиновники бундесвера признаются, что на территории Украины присутствуют военные Соединённых Штатов и Великобритании, которые напрямую участвуют войне.

Симоньян в связи с этим обратилась к послу и в министерство иностранных дел Германии, а также лично к немецкому канцлеру.