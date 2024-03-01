Высокопоставленные офицеры Германии обсуждали удары по Крымскому мосту

Высокопоставленные офицеры немецкой армии обсуждали ракетные удары по Крымскому мосту,
Об этом в своем Тelegram-канале заявила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.
По её словам, это случилось именно в тот день, когда канцлер ФРГ Олаф Шольц говорил, что Североатлантический альянс НАТО не участвует и не собирается участвовать в конфликте на Украине. Симоньян говорит, что у неё есть аудиозапись, которая подтвердила это.
"Сорок минут пленительного аудио", — пишет главред RT.
Также на записи чиновники бундесвера признаются, что на территории Украины присутствуют военные Соединённых Штатов и Великобритании, которые напрямую участвуют войне.
Симоньян в связи с этим обратилась к послу и в министерство иностранных дел Германии, а также лично к немецкому канцлеру.
"Как это, собственно, понимать? Не пора ли уже сейчас России деятельно напомнить Германии, чем взрывы русских мостов закончились для Германии в прошлый раз?" — подытожила журналистка.
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