В Крыму ФСБ задержала двух граждан РФ, готовивших теракты по заданию спецслужб Украины

В Крыму задержаны двое граждан, завербованные Киевом для проведения терактов

В Крыму задержаны двое граждан, завербованных спецслужбами Украины для проведения терактов, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

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По данным ведомства, один из задержанных — житель Симферополя, россиянин 1984 года рождения. По заданию украинских кураторов он планировал совершить теракт на одном из транспортных объектов Крыма. Также арестованный помогал диверсионной группе ГУР Украины в подрыве ж/д полотна в Симферопольском районе в мае 2023 года. У преступника изъяты

"У него изъято радиоуправляемое самодельное взрывное устройство осколочно-фугасного действия и обнаружена переписка, подтверждающая его планы по совершению теракта на путях железнодорожного сообщения в Симферопольском районе Крыма", — сообщил ЦОС.

Второй задержанной оказалась женщина с гражданством России и Украины 1986 г. р. По заданию Киева она готовила теракт в Севастополе в отношении военнослужащего Черноморского флота ВМФ России.

В ФСБ добавили, что фигуранты сотрудничают со следствием и дают признательные показания. Задержанные находятся под стражей, в отношении них возбуждены уголовные дела по статье о незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ и статье о приготовлении к теракту.

Глава республики Крым Сергей Аксенов прокомментировал произошедшее в своем телеграм-канале:

"Благодарю сотрудников ФСБ за эффективную работу. Ваш высокий профессионализм, оперативность и бдительность — залог безопасности крымчан".

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