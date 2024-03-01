Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперты предупредили о проблемах с литыми дисками
Появилась новая сюжетная линия MyRISE для WWE 2K24
В центре Москвы ликвидировали пожар в деревянном павильоне
Американцы покинули Часов Яр, оставив несколько офицеров
От имени Блиновской запустили марафон из СИЗО
Салонный уход в домашних условиях
Врач Лысенко рассказал, как работать на даче и худеть
Задержан подозреваемый в нападении на Музей оккупации в Латвии
Позднее продление ипотечного страхования может увеличить платёж по кредиту
В Крыму ФСБ задержала двух граждан РФ, готовивших теракты по заданию спецслужб Украины

В Крыму задержаны двое граждан, завербованные Киевом для проведения терактов

Силовые структуры

В Крыму задержаны двое граждан, завербованных спецслужбами Украины для проведения терактов, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

В Крыму задержаны двое граждан, завербованные Киевом для проведения терактов
Фото: wikimedia.org by SpetsnazAlpha is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

По данным ведомства, один из задержанных — житель Симферополя, россиянин 1984 года рождения. По заданию украинских кураторов он планировал совершить теракт на одном из транспортных объектов Крыма. Также арестованный помогал диверсионной группе ГУР Украины в подрыве ж/д полотна в Симферопольском районе в мае 2023 года. У преступника изъяты

"У него изъято радиоуправляемое самодельное взрывное устройство осколочно-фугасного действия и обнаружена переписка, подтверждающая его планы по совершению теракта на путях железнодорожного сообщения в Симферопольском районе Крыма", — сообщил ЦОС.

Второй задержанной оказалась женщина с гражданством России и Украины 1986 г. р. По заданию Киева она готовила теракт в Севастополе в отношении военнослужащего Черноморского флота ВМФ России.

В ФСБ добавили, что фигуранты сотрудничают со следствием и дают признательные показания. Задержанные находятся под стражей, в отношении них возбуждены уголовные дела по статье о незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ и статье о приготовлении к теракту.

Глава республики Крым Сергей Аксенов прокомментировал произошедшее в своем телеграм-канале:

"Благодарю сотрудников ФСБ за эффективную работу. Ваш высокий профессионализм, оперативность и бдительность — залог безопасности крымчан".

Ранее в Валуйках Белгородской области полиция начала проверку кафе после стриптиз-вечеринки.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Неопытные водители не знают, почему бывалые предпочитают ездить на скорости от 60 до 80 километров в час

Экономичные водители постоянно стремятся уменьшить расход топлива.

На какой скорости расход топлива в машине минимален: водителям на заметку
Уничтожена ДРГ 73-го морского центра ССО, освобождён посёлок Бердычи
Сводка с фронта: русские заняли Орловку, гибель боевиков 73-го морского центра ССО
Опытные водители всегда прихватывают весной спирт в машину: новички не догадываются, зачем
Скрытые секреты Марса: атмосфера Красной планеты утекает в космос, учёные выясняют, как быстро Марс высыхал
За Авдеевкой освобождены очередные сёла, главком ВСУ Сырский бессилен Дмитрий Плотников "Ты сама напросилась" — эта фраза поможет вам распознать абьюзера Ирина Гусакова В хрустальном гробу принцесс хоронили неспроста Сергей Лебедев
Неопытные пальцатые водители не знают, что зимой лучше заправляться бензином АИ-92 вместо АИ-95
В американской тюрьме не смогли казнить пожилого убийцу, потому что не нашли у него вены
Как вкусно пожарить свинину с луком: блюдо готовится буквально за 20 минут в одной сковороде
Как вкусно пожарить свинину с луком: блюдо готовится буквально за 20 минут в одной сковороде
Последние материалы
Что такое Profhilo и кому не подойдет этот препарат
Фильм "Возвращение попугая Кеши" с Никитой Кологривым в главной роли выйдет 31 октября
Эксперт напоминает: грубость в адрес инспектора ГИБДД может обернуться серьёзными последствиями
Байден: Китай собирает секретные данные США с помощью электрокаров
Москалькова: РФ готова передать Украине тела погибших при крушении Ил-76
Как помочь хризантемам расти крепкими и здоровыми
Актёр "Симпсонов" выставил на продажу свой дом в Санта-Барбаре
В Дзержинске подавили три вражеских БПЛА в промзоне
В Московском планетарии рассказали о новых спутниках Урана и Нептуна
Командир взвода гаубицы Сыч: минометы ВСУ не так воюют с солдатами, как с мирными жителями
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников