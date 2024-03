В Крыму ФСБ задержала двух граждан РФ, готовивших теракты по заданию спецслужб Украины

В Крыму задержаны двое граждан, завербованных спецслужбами Украины для проведения терактов, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

