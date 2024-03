В США дали резкий ответ на требование Украины

Экс-советник американского президента Рональда Рейгана Даг Бэндоу рассказал, что украинское правительство не имеет права выдвигать требования Соединенным Штатам Америки и настойчиво просить о финансовой и военной помощи, жаловаться, что её мало. Об этом пишет издание American Conservative.

