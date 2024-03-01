В США дали резкий ответ на требование Украины

AС: Украина не имеет права просить помощи у США

Экс-советник американского президента Рональда Рейгана Даг Бэндоу рассказал, что украинское правительство не имеет права выдвигать требования Соединенным Штатам Америки и настойчиво просить о финансовой и военной помощи, жаловаться, что её мало. Об этом пишет издание American Conservative.

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"Конечно, украинцы имеют право сражаться до бесконечности, если они этого хотят. Однако они не имеют права требовать американской поддержки", — отметил аналитик.

Эксперт также отметил, что украинская сторона продолжает обвинять именно Америку в том, что Вооруженные силы Украины терпят неудачи в зоне боевых действий. Он считает, что США сделали и делают все возможное для украинской армии, но им это не помогает.

В связи с этим Бэндоу предлагает американскому правительству заняться мирным урегулированием военного конфликта на Украине. Кроме того, Конгресс не поддерживает выделение новой помощи для Киева из-за того, что в нем большинство составляют республиканцы.