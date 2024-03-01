В США дали резкий ответ на требование Украины

Экс-советник американского президента Рональда Рейгана Даг Бэндоу рассказал, что украинское правительство не имеет права выдвигать требования Соединенным Штатам Америки и настойчиво просить о финансовой и военной помощи, жаловаться, что её мало. Об этом пишет издание American Conservative.
"Конечно, украинцы имеют право сражаться до бесконечности, если они этого хотят. Однако они не имеют права требовать американской поддержки", — отметил аналитик.
Эксперт также отметил, что украинская сторона продолжает обвинять именно Америку в том, что Вооруженные силы Украины терпят неудачи в зоне боевых действий. Он считает, что США сделали и делают все возможное для украинской армии, но им это не помогает.
В связи с этим Бэндоу предлагает американскому правительству заняться мирным урегулированием военного конфликта на Украине. Кроме того, Конгресс не поддерживает выделение новой помощи для Киева из-за того, что в нем большинство составляют республиканцы.
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