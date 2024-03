Бывший сотрудник по обслуживанию торговых автоматов похитил около 30 тысяч рублей

Сотрудники уголовного розыска Подольского городского округа Московской области задержали 28-летнего уроженца Рязанской области, подозреваемого в кражах денежных средств из торговых аппаратов, расположенных в микрорайоне Климовск, сообщает "МВД Медиа".

Фото: Wikimedia Commons by Mayyskiyysergeyy is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International