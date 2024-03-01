Бывший сотрудник по обслуживанию торговых автоматов похитил около 30 тысяч рублей

Подмосковье: полиция задержала подозреваемого в кражах денег из торговых аппаратов

Сотрудники уголовного розыска Подольского городского округа Московской области задержали 28-летнего уроженца Рязанской области, подозреваемого в кражах денежных средств из торговых аппаратов, расположенных в микрорайоне Климовск, сообщает "МВД Медиа".

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Ранее мужчина работал в компании, занимающейся установкой и обслуживанием торговых автоматов, а после увольнения сделал дубликат ключей от устройств по продаже еды и напитков. За несколько месяцев злоумышленник похитил около 30 тысяч рублей.

Подозреваемый признался в содеянном и пояснил, что украденную наличность потратил на погашение своих долгов и приобретение одежды. В отношении него возбуждены три уголовных дела по ст. 158 Уголовного кодекса РФ.