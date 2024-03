В американском СМИ заявили, что предложение Макрона о войсках не поможет Украине

Американский журнал Foreign Policy, ссылаясь на высокопоставленного чиновника, написал о том, что идея французского президента Эммануэля Макрона отправить на Украину войска НАТО никак не поможет Вооруженным силам Украины.

