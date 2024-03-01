В американском СМИ заявили, что предложение Макрона о войсках не поможет Украине

FP: предложение Макрона о войсках не поможет Украине

Американский журнал Foreign Policy, ссылаясь на высокопоставленного чиновника, написал о том, что идея французского президента Эммануэля Макрона отправить на Украину войска НАТО никак не поможет Вооруженным силам Украины.

Фото: "Emmanuel Macron (2019-10-09) 03" by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under CC BY 4.0.

"Ничего из заявленного на этом ужине не поможет Украине", — приводит издание слова "недовольного" должностного лица, прокомментировавшего слова французского президента.

Отмечается, что если Франция хочет обеспечить безопасность для Европы, то нужно думать не об отправке военных, а о предоставлении военной и финансовой помощи Украине.

Напоминаем, что лидер Франции Макрон заявил, что западные страны обсудили возможность отправки военных на украинскую территорию, чтобы Россия не смогла одержать победу. Однако пока никакого соглашения не было достигнуто.