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Сырский анонсировал замену командиров ряда бригад ВСУ на восточном направлении

Главком ВСУ Сырский считает, что в провалах на востоке виноваты командиры бригад

Силовые структуры » Военные новости

Главком ВС Украины Александр Сырский в своём Telegram-канале проинформировал, что в отношении командиров некоторых бригад украинской армии на восточном направлении, не знающих обстановку, будут предприняты кадровые перестановки, передаёт ТАСС.

Главком ВСУ Сырский считает, что в провалах на востоке виноваты командиры бригад
Фото: mil.gov.ua by МО Украины is licensed under public domain

"В определённых случаях, когда командир не владеет ситуацией, а действия и команды представляют угрозу жизни и здоровью подчинённых, я вынужден принимать кадровые решения", — написал он.

Такие выводы военный деятель сделал в результате трёхдневной поездки в зону боевых действий. В конце февраля он заявил, что прибыл на авдеевское направление и обвиняет некоторых командиров в "просчётах". Он добавил, что в бригады, где зарегистрированы проблемы с подготовкой штаба, были направлены специалисты для передачи опыта и оказания необходимой помощи. Также Сырский сообщил о замене и перемещении в тыл, чтобы восстановить боеспособность одной из бригад "на переднем крае".

5 февраля, за несколько дней до отставки экс-главкома ВСУ Валерия Залужного и назначения Александра Сырского, Зеленский анонсировал проведение аудита действий ВСУ за два года.

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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