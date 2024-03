Сырский анонсировал замену командиров ряда бригад ВСУ на восточном направлении

Главком ВС Украины Александр Сырский в своём Telegram-канале проинформировал, что в отношении командиров некоторых бригад украинской армии на восточном направлении, не знающих обстановку, будут предприняты кадровые перестановки, передаёт ТАСС.

