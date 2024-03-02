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"Танк представлял из себя пустую консервную банку с пушкой": Гагин рассказал о подбитом у Авдеевки Abrams

Ян Гагин сравнил подбитый у Авдеевки Abrams с "консервной банкой"

Силовые структуры » Военные новости

Советник главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина, Ян Гагин, заявил в беседе с РИАН, что уничтоженный в районе Авдеевки американский танк Abrams был лишен всех передовых технологий еще до передачи его Украине.

Ян Гагин сравнил подбитый у Авдеевки Abrams с "консервной банкой"
Фото: ru.wikipedia.org

По словам Гагина, танк Abrams, который был уничтожен на авдеевском направлении в Донецкой народной республике, представлял собой "пустую консервную банку с пушкой", так как перед передачей Украине с него были сняты все новшества и секретные технологии.

Советник Пушилина отметил, что любая западная техника, поступающая на территорию Украины, либо приходит в уже обезличенном виде, либо сопровождается обслуживающим персоналом из западных стран.

Напомним, что Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Президент РФ Владимир Путин заявил о начале операции 24 февраля 2022 года после обращения властей ДНР и ЛНР с просьбой о помощи в противостоянии агрессии со стороны киевского режима.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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