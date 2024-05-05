Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дмитрий Плотников
В Славянск прибыли французские солдаты. Многих уже отправили домой в гробах

Французские солдаты приехали на Украину отнюдь не сражаться

Силовые структуры » Военные новости

Итак, поступает информация, что первые регулярные подразделения французской армии на территории Украины развернуты в районе города Славянска.

Французские солдаты приехали на Украину отнюдь не сражаться
Фото: https://commons.wikimedia.org/ by MoD/Crown Copyright is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository

И именно сегодня, 5 мая, туда "прилетело ракет" от российской армии.

Разбавить украинское "мясо"

Передовое подразделение Иностранного легиона в Славянске состоит из 100 солдат артиллерийских частей и разведчиков 3-го пехотного полка. Это сообщил экс-помощник заместитель министра обороны Соединённых Штатов Стивен Брайен.

Президент Франции Эммануэль Макрон уже обещал, что в его планах отправка на Украину до полутора тысяч военных. Напомним, менее месяца назад российская армия нанесла удар несколькими "Искандерами" с кассетной частью по пункту временной дислокации наёмников в Чернигове. Тогда было уничтожено порядка 20 специалистов и офицеров, которые приехали помогать националистическому киевскому режиму.

И вот опубликованы данные, что 100 инженеров из французского легиона были приданы 54-й бригаде армии Украины в Славянске. И якобы это первый контингент из 1 500 человек которые скоро приедут на украинский театр военных действий. Так же надо отметить, что сегодня (и неделю назад) в Харькове были уничтожены военные советники из Франции на одном из пунктов постоянной дислокации. Там эти "солдаты удачи" проводили занятия по воздушной разведке, радиоэлектронной борьбе и оборонительным инженерным заграждениям.

Очевидно, что присутствие французских наёмников на украинской территории неоспоримо и секретом для военного российского командования не являлось. Однако их реальное присутствие и приблизительное число "натурализовали" через прессу лишь сейчас. И сделало это издание AsiaTimes.

Провокации Эммануэля

Честно сказать, не совсем понятно, чем эти французские солдаты могут помочь украинцам. Боевики ВСУ прекрасно сами знают, как управлять артиллерией, у армии Украины есть весьма развитая разведывательная сеть, которая обеспечивается их собственными FPV-беспилотникамит и спецслужбой. Также немало украинцам помогают американские средства разведки и наблюдения и других натовских стран.

И сейчас для киевской власти актуален вопрос не в том, как пользоваться артиллерией, а в том, где брать на неё боеприпасы. Сегодня Киев не перестаёт жаловаться, что ему не хватает 155-мм гаубиц и, разумеется, снарядов к ним.

А само решение разместить французских солдат в Славянске является весьма провокационным и противоречит заявлению Парижа (а точнее, Макрона), о том, что если они и введут войска, то эти военнослужащие заменят формирования ВСУ на Западе Украины, которых можно перебросить на восток, воевать с русской армией. А поскольку Славянск находится непосредственно на линии фронта, то такое "французское мягкое развертывание" превращается в прямую войну с РФ.

Правда, именно в боевых действиях они участвовать очень не хотят, и это, как говорится, к бабке не ходи.

Это НАТО надо?

Как НАТО отреагирует на решение Парижа о развертывании войск? Поскольку он действует сам, без поддержки альянса, Франция не может претендовать на поддержку в соответствии со своей Пятой статьёй.

Естественно, члены НАТО по отдельности могут поддержать их, отправив свои силы, или оказав французским силам поддержку в логистике и коммункациям. Сегодня никто не ответит на эти вопросы. Маловероятно, что российское командование долго будет терпеть наращивание численности иностранцев в наших с Киевом разборках. Что именно Россия сделает в ответ, точно пока неизвестно.

Ясно только одно, ответ будет быстрым и жёстким. Подразделения в Чернигове, Харькове и сегодня в Славянске это уже поняли...

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы всу франция славянск
Обсудить
Новости Все >
В продолжении сериала "Воронины" персонажи простятся с Николаем Ворониным
МФТИ совместно с МГТУ рассчитали влияние перегрузок на работу авиа и космо антенн
Путин прокомментировал перегрев на рынке жилья
Россияне определили самый лучший тип автомобиля для путешествий
Как избавиться от излишней жирности волос
"Форсаж 11" обещает грандиозный финал: премьера назначена на 2026
Стас Барецкий убедил Настю Ивлееву дать интервью после скандала
Про цены на ОСАГО в 2024 году
Готовим дома взбитые сливки
Россиянам назвали варианты инвестирования 50 тыс. рублей
Популярное
Принц Уильям и больная раком Кейт Миддлтон "проходят через ад": Что происходит в королевской семье за закрытыми дверьми

Болезнь принцессы стала настоящей трагедией для королевской семьи.

Подруга Кейт Миддлтон рассказала, что супруги Уэльские "проживают ад"
Валерия и Иосиф Пригожин улетели в Анталию на концерт
Срочно из России: почему Валерия и Пригожин решили сбежать из страны
Нестареющая певица Ирина Салтыкова показала красавицу-дочь Алису: "Счастье"
Рудковская раскрыла секрет красоты 42-летней модели Натальи Водяновой
Под Часовым Яром гибнет элита ВСУ, уничтожен полигон под Харьковом Дмитрий Плотников "Воистину Воскресе!": всё о главном празднике православных христиан Артём Гапоненко США потерпели фиаско в давлении на ЕС: конфискации активов ЦБ РФ в ЕС не будет Любовь Степушова
Ухаживаем за фикусом: вот как важно его поливать, чтобы растение не сбрасывало листья
Буйство красок: эта шикарная лиана закроет весь забор — настоящий шедевр в саду
Какие растения любят яичную скорлупу
Какие растения любят яичную скорлупу
Последние материалы
Путин прокомментировал перегрев на рынке жилья
Россияне определили самый лучший тип автомобиля для путешествий
Как избавиться от излишней жирности волос
"Форсаж 11" обещает грандиозный финал: премьера назначена на 2026
Стас Барецкий убедил Настю Ивлееву дать интервью после скандала
Про цены на ОСАГО в 2024 году
Готовим дома взбитые сливки
Россиянам назвали варианты инвестирования 50 тыс. рублей
Что посадить в тенистых уголках сада
Мария Шукшина раскритиковала последние фильмы Эльдара Рязанова и Леонида Гайдая
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников