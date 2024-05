В Славянск прибыли французские солдаты. Многих уже отправили домой в гробах

Итак, поступает информация, что первые регулярные подразделения французской армии на территории Украины развернуты в районе города Славянска.

Фото: https://commons.wikimedia.org/ by MoD/Crown Copyright is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository