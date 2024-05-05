В Славянск прибыли французские солдаты. Многих уже отправили домой в гробах

Французские солдаты приехали на Украину отнюдь не сражаться

Итак, поступает информация, что первые регулярные подразделения французской армии на территории Украины развернуты в районе города Славянска.

Фото: https://commons.wikimedia.org/ by MoD/Crown Copyright is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository

И именно сегодня, 5 мая, туда "прилетело ракет" от российской армии.

Разбавить украинское "мясо"

Передовое подразделение Иностранного легиона в Славянске состоит из 100 солдат артиллерийских частей и разведчиков 3-го пехотного полка. Это сообщил экс-помощник заместитель министра обороны Соединённых Штатов Стивен Брайен.

Президент Франции Эммануэль Макрон уже обещал, что в его планах отправка на Украину до полутора тысяч военных. Напомним, менее месяца назад российская армия нанесла удар несколькими "Искандерами" с кассетной частью по пункту временной дислокации наёмников в Чернигове. Тогда было уничтожено порядка 20 специалистов и офицеров, которые приехали помогать националистическому киевскому режиму.

И вот опубликованы данные, что 100 инженеров из французского легиона были приданы 54-й бригаде армии Украины в Славянске. И якобы это первый контингент из 1 500 человек которые скоро приедут на украинский театр военных действий. Так же надо отметить, что сегодня (и неделю назад) в Харькове были уничтожены военные советники из Франции на одном из пунктов постоянной дислокации. Там эти "солдаты удачи" проводили занятия по воздушной разведке, радиоэлектронной борьбе и оборонительным инженерным заграждениям.

Очевидно, что присутствие французских наёмников на украинской территории неоспоримо и секретом для военного российского командования не являлось. Однако их реальное присутствие и приблизительное число "натурализовали" через прессу лишь сейчас. И сделало это издание AsiaTimes.

Провокации Эммануэля

Честно сказать, не совсем понятно, чем эти французские солдаты могут помочь украинцам. Боевики ВСУ прекрасно сами знают, как управлять артиллерией, у армии Украины есть весьма развитая разведывательная сеть, которая обеспечивается их собственными FPV-беспилотникамит и спецслужбой. Также немало украинцам помогают американские средства разведки и наблюдения и других натовских стран.

И сейчас для киевской власти актуален вопрос не в том, как пользоваться артиллерией, а в том, где брать на неё боеприпасы. Сегодня Киев не перестаёт жаловаться, что ему не хватает 155-мм гаубиц и, разумеется, снарядов к ним.

А само решение разместить французских солдат в Славянске является весьма провокационным и противоречит заявлению Парижа (а точнее, Макрона), о том, что если они и введут войска, то эти военнослужащие заменят формирования ВСУ на Западе Украины, которых можно перебросить на восток, воевать с русской армией. А поскольку Славянск находится непосредственно на линии фронта, то такое "французское мягкое развертывание" превращается в прямую войну с РФ.

Правда, именно в боевых действиях они участвовать очень не хотят, и это, как говорится, к бабке не ходи.

Это НАТО надо?

Как НАТО отреагирует на решение Парижа о развертывании войск? Поскольку он действует сам, без поддержки альянса, Франция не может претендовать на поддержку в соответствии со своей Пятой статьёй.

Естественно, члены НАТО по отдельности могут поддержать их, отправив свои силы, или оказав французским силам поддержку в логистике и коммункациям. Сегодня никто не ответит на эти вопросы. Маловероятно, что российское командование долго будет терпеть наращивание численности иностранцев в наших с Киевом разборках. Что именно Россия сделает в ответ, точно пока неизвестно.

Ясно только одно, ответ будет быстрым и жёстким. Подразделения в Чернигове, Харькове и сегодня в Славянске это уже поняли...