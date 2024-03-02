Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки атаковали 16 населенных пунктов Белгородской области

Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, вооруженные силы Украины за одни сутки успели совершить более ста атак на Белгородскую область, затронуты 16 населенных пунктов.
Для ударов использовались БПЛА, из-за которых пострадали имущество и транспорт. По словам главы региона, жертв среди мирных жителей не было. В селе Терезовка Шебекинского округа зафиксировано 5 прилетов мин, но обошлось без пострадавших. Один из снарядов повредил частный дом, и осколки попали в окна и крышу. Также два минометных снаряда попали в хутор Мухин. Они повредили один частный дом, разбили окна, посекли фасад и забор, а также задели автомобиль и газовую линию. Еще 5 мин попали в Новую Таволжанку, а 7 минометных и 12 гранатометных ударов пришлись по МАПП "Шебекино", но без последствий.
Губернатор Белгородской области привел данные о ситуации в районах. По селам Журавлевка и Нехотеевка было выпущено 10 артиллерийских снарядов и 11 минометных с 40 гранатометными выстрелами.
"Над селом Никольское системой ПВО уничтожена одна воздушная цель, над селом Севрюково — две, над селом Новая Деревня сбито два БПЛА противника, над селами Черемошное и Петровка — по одному БПЛА", — добавил глава региона.
Всего от атак в области пострадали 4 города и 8 сел. В Шебекинском районе при обстреле зафиксированы повреждения: в поселке Никольское в одном частном доме произошло разрушение. При атаке на село Доброе в Грайворонском городском округе был сбит один БПЛА. Дроновка и Безымено были также под обстрелом. ВСУ атаковали село Коновалово Волоконовского района Украины двумя дронами, что привело к повреждению трактора. В селе Вязовое Краснояружского района два взрывных устройства с беспилотника причинили разрушения крыше домовладения и хозяйственной постройке.
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