Актер и шоумен Никита Джигурда посетил одно из подразделений Российской армии, находящегося в зоне специальной военной операции в Донбассе.
По информации агентства РИА Новости, шоумен не только прибыл, чтобы поддержать военнослужащих, но и преподнес им несколько приятных сюрпризов.
"В ту дверь вошел, в ту! С подарками зашел!" — такими словами Джигурда поприветствовал бойцов.
Актер привез бойцам квадрокоптеры и необходимые предметы для повседневной жизни в условиях военной операции. Однако не только в этом заключался его визит. Никита Джигурда также продемонстрировал свои творческие способности, читая собственные стихи, исполняя песни под гитару и даже подписывая книги для военнослужащих.
Его появление и сюрпризы оказались приятным моментом для военнослужащих.
"Мне очень приятно было видеть вас на Донбасской земле",- сказал актеру один из присутствовавших на встрече военных.
Через три-четыре года новые автомобили с ручной коробкой передач (МКПП) в России прекратят появляться на рынке.