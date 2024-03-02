Никита Джигурда провел необычный творческий вечер для участников СВО: "Приятно было видеть вас на Донбасской земле"

Никита Джигурда посетил российских военных в зоне СВО, куда привез беспилотники

0:58 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Актер и шоумен Никита Джигурда посетил одно из подразделений Российской армии, находящегося в зоне специальной военной операции в Донбассе.

Фото: ptzgovorit.ru

По информации агентства РИА Новости, шоумен не только прибыл, чтобы поддержать военнослужащих, но и преподнес им несколько приятных сюрпризов.

"В ту дверь вошел, в ту! С подарками зашел!" — такими словами Джигурда поприветствовал бойцов.

Актер привез бойцам квадрокоптеры и необходимые предметы для повседневной жизни в условиях военной операции. Однако не только в этом заключался его визит. Никита Джигурда также продемонстрировал свои творческие способности, читая собственные стихи, исполняя песни под гитару и даже подписывая книги для военнослужащих.

Его появление и сюрпризы оказались приятным моментом для военнослужащих.