Оружие русские умеют делать: Эксперт прокомментировал заявление Путина о том, что ракетный комплекс "Сармат" поставлен на боевое дежурство

Полковник СБУ в отставке Олег Стариков: к "Сармат" надо относиться серьезно

Полковник СБУ в отставке и военный эксперт Олег Стариков высказал своё мнение относительно заявления президента России Владимира Путина о том, что ракетный комплекс "Сармат" приведен к боевой готовности.

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На YouTube-канале Politeka была высказана мысль о том, что данный ракетный комплекс может быть "сырым и проблемным", что вызвало возражение со стороны эксперта.

"Я бы так не говорил", — сказал Стариков.

Он заявил, что следует отнестись с должным вниманием к проделанной работе ВС РФ, поскольку военные специалисты обладают высоким профессионализмом.

"Потому что — что-что, а оружие они умеют делать", — подчеркнул Стариков.

20 апреля 2022 года состоялся первый пуск ракеты "Сармат" в рамках программы государственных испытаний. Пуск прошел с космодрома "Плесецк" в Архангельской области.

По информации, полученной от Министерства обороны РФ, ракета успешно поразила цель на полигоне "Кура" на Камчатке.

Важно отметить, что время подлета к заданной точке составило всего несколько минут, что подчеркивает высокую эффективность и точность ракеты "Сармат".