Цель - предотвратить поставку Taurus Украине. Немецкий политик прокомментировал появление записи разговора немецких

Один из депутатов бундестага от партии "Зеленых" Антон Хофрайтер заявил, что опубликованная запись разговора немецких военных, обсуждающих планы атаки Крымского моста ракетами Taurus, была с целью сорвать поставку этих ракет на Украину.

