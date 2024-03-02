Цель - предотвратить поставку Taurus Украине. Немецкий политик прокомментировал появление записи разговора немецких

Один из депутатов бундестага от партии "Зеленых" Антон Хофрайтер заявил, что опубликованная запись разговора немецких военных, обсуждающих планы атаки Крымского моста ракетами Taurus, была с целью сорвать поставку этих ракет на Украину.
"Цель России в этом перехвате — предотвратить поставку Taurus Украине", — заверил депутат.
Проект ракеты Taurus начался в 1994 году на основе авиационной кассеты DWS39, обладающей дальностью полета около восьми километров и вмещающей 24 осколочных и кумулятивных боеприпаса.
Taurus считаются аналогом британских ракет Storm Shadow, однако их радиус действия уступает аналогам из Британии.
Через три-четыре года новые автомобили с ручной коробкой передач (МКПП) в России прекратят появляться на рынке.