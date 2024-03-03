Число украинских дезертиров стремительно растёт и уже выросло в два раза.
Об этом заявляют украинские Telegram-каналы, ссылаясь на источники из офиса президента Украины. По информации, кроме резкого скачка числа дезертиров на линии боевого соприкосновения, количество отказников выросло в 5 раз.
Офицеров ВСУ сейчас штрафуют за дезертирство личного состава. А значит, если военнослужащий армии Украины говорит, что лучше отправится в тюрьму, чем пойдёт сражаться с русскими, то его держат в тылу.
По данным прошлого года, во многих частях Вооружённых сил Украины не хватает по меньшей мере 40 процентов живой силы. Практически на всех направлениях есть скрытое дезертирство. Националисты симулируют болезни, пытаются задержаться в штабах и тылах, лишь бы не уходить на передовую.
Древний дольмен Менга, расположенный вблизи города Антекера в Испании, привлекает внимание исследователей своим величием и древностью.