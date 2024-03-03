Количество дезертиров в украинской армии выросло в два раза

Количество дезертиров в армии Украины выросло в два раза

Число украинских дезертиров стремительно растёт и уже выросло в два раза.

Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Об этом заявляют украинские Telegram-каналы, ссылаясь на источники из офиса президента Украины. По информации, кроме резкого скачка числа дезертиров на линии боевого соприкосновения, количество отказников выросло в 5 раз.

Офицеров ВСУ сейчас штрафуют за дезертирство личного состава. А значит, если военнослужащий армии Украины говорит, что лучше отправится в тюрьму, чем пойдёт сражаться с русскими, то его держат в тылу.

По данным прошлого года, во многих частях Вооружённых сил Украины не хватает по меньшей мере 40 процентов живой силы. Практически на всех направлениях есть скрытое дезертирство. Националисты симулируют болезни, пытаются задержаться в штабах и тылах, лишь бы не уходить на передовую.