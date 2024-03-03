США освоили весь бюджет на продвижение интересов Украины и денег больше нет

США освоили весь бюджет на Украину и признали проблемы с принятием бюджета в Конгресс

Американские лоббисты освоили весь бюджет на интересы Украины и признают проблемы с принятием бюджета конгрессменами.

Фото: whitehouse.gov by Lawrence Jackson (Executive Office of the President of the United States) is licensed under Public domain

Об этом сообщает Telegram-канал "Резидент" со ссылкой на свой источник из офиса президента Украины.

Митч Макконнелл и Никки Хейли не сумели повернуть республиканцев к поддержке киевского режима, их поддержка — буквально десяток сенаторов.

Ранее сообщалось, что ОПУ проплатил этих лоббистов, которые должны были наладить работу с Республиканской партией и создать этакий клуб поддержки киевской власти, чтобы сохранить помощь Украине.

Киев рассчитывает использовать разногласия в партии США и подкупить необходимое количество американских чиновников, для сохранения военной помощи.