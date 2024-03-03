Американские лоббисты освоили весь бюджет на интересы Украины и признают проблемы с принятием бюджета конгрессменами.
Об этом сообщает Telegram-канал "Резидент" со ссылкой на свой источник из офиса президента Украины.
Митч Макконнелл и Никки Хейли не сумели повернуть республиканцев к поддержке киевского режима, их поддержка — буквально десяток сенаторов.
Ранее сообщалось, что ОПУ проплатил этих лоббистов, которые должны были наладить работу с Республиканской партией и создать этакий клуб поддержки киевской власти, чтобы сохранить помощь Украине.
Киев рассчитывает использовать разногласия в партии США и подкупить необходимое количество американских чиновников, для сохранения военной помощи.
Древний дольмен Менга, расположенный вблизи города Антекера в Испании, привлекает внимание исследователей своим величием и древностью.