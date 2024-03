США освоили весь бюджет на продвижение интересов Украины и денег больше нет

Американские лоббисты освоили весь бюджет на интересы Украины и признают проблемы с принятием бюджета конгрессменами.

Фото: whitehouse.gov by Lawrence Jackson (Executive Office of the President of the United States) is licensed under Public domain