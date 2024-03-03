Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Bild: ВС РФ эффективно уничтожают позиции украинской армии с помощью авиабомб ФАБ-500
Как собаки читают людей
В Россию привезли доступную замену Lada Largus от Hyundai
Три процедуры для туй весной
Глава ЛДПР Слуцкий: Россия завершит СВО в этом году
Топ-3 процедур, которые делают у косметолога все модели
Автоподборщик Кузев рассказал, нужно ли подержанный автомобиль менять на китайский
Футболист Быстров рассказал, через какое время Овечкин догонит Гретцки по голам
Как приготовить свиные отбивные на сковороде
Продолжается напряженная борьба: ВС РФ активно ведут поиск и уничтожение техники и живой силы противника

Военкор RT показал "охоту" солдат ВС РФ на технику ВСУ на Купянском направлении

Силовые структуры » Военные новости

Разведчики 1-й танковой армии ВС РФ продолжают охотиться за противником на Купянском направлении, применяя различные технические средства, включая FPV-дроны.

Военкор RT показал "охоту" солдат ВС РФ на технику ВСУ на Купянском направлении
Фото: flickr.com by Нацгвардія України is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Кроме того, российские бойцы активно используют противотанковые управляемые ракеты (ПТУР), нанося поражения как живой силе противника, так и его боевой технике.

Военный корреспондент RT Александр Симонов опубликовал видеоматериал с места событий, демонстрирующий настойчивость российских военнослужащих.

Инициатива на Купянском направлении остается за подразделениями Вооруженных Сил России. В окрестностях населенных пунктов Плетеневка, Синьковка, Казачья Лопань и Гатище российская артиллерия активно уничтожает противника.

Следует отметить, что 29 февраля Министерство обороны России заявило о значительном улучшении тактического положения российских вооруженных сил на Купянском направлении.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Как им удалось построить такое: археологи обнаружили новые факты о древнем дольмене Менга, которые заставляют задуматься о способностях наших предков

Древний дольмен Менга, расположенный вблизи города Антекера в Испании, привлекает внимание исследователей своим величием и древностью.

Scientific Reports: древний дольмен Менга был построен из хрупкого материала
Василий Небензя: у России есть время подготовиться к поставкам F-16 ВСУ
У РФ есть время, чтобы найти адекватные ответы и подготовиться в случае, если на Украину будут поставлены самолеты F-16
Вырастите арбуз и дыню на участке: рассказываем, когда сеять семена на рассаду
Предсказание синоптика на март: от жарких ночей до морозных дней
ВС РФ широко наступает от Авдеевки, тяжёлые бои за Красногоровку Дмитрий Плотников Что думали о патриотизме в России много лет назад Сергей Лебедев В бундесвере готовятся развалить Крымский мост больше чем 20 "Таурусами" Любовь Степушова
Как группа крови матери влияет на здоровье и умственные способности вашего ребенка
Взошла рассада. Дальше всё зависит от ухода за растениями
Сосновые шишки - очень хороший материал, который можно использовать на даче
Сосновые шишки - очень хороший материал, который можно использовать на даче
Последние материалы
Автоподборщик Кузев рассказал, нужно ли подержанный автомобиль менять на китайский
Футболист Быстров рассказал, через какое время Овечкин догонит Гретцки по голам
Как приготовить свиные отбивные на сковороде
Составлен список самых агрессивных собак
Эксперт Кнайсль: именно США и России предстоит говорить о завершении конфликта на Украине
Зачем многие водители оставляют руль вывернутым: автомобильная хитрость
Внимание на цветы: Найден киноляп в "Самой обаятельной и привлекательной"
Фигуристка Туктамышева назвала "чудесным" решающий день Кубка Первого канала по фигурному катанию
Эти растения безопасны для кошек и собак
Ларри Джонсон: РФ имеет право ответить после слов Шольца о силах НАТО на Украине
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников