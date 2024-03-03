Разведчики 1-й танковой армии ВС РФ продолжают охотиться за противником на Купянском направлении, применяя различные технические средства, включая FPV-дроны.
Кроме того, российские бойцы активно используют противотанковые управляемые ракеты (ПТУР), нанося поражения как живой силе противника, так и его боевой технике.
Военный корреспондент RT Александр Симонов опубликовал видеоматериал с места событий, демонстрирующий настойчивость российских военнослужащих.
Инициатива на Купянском направлении остается за подразделениями Вооруженных Сил России. В окрестностях населенных пунктов Плетеневка, Синьковка, Казачья Лопань и Гатище российская артиллерия активно уничтожает противника.
Следует отметить, что 29 февраля Министерство обороны России заявило о значительном улучшении тактического положения российских вооруженных сил на Купянском направлении.
Древний дольмен Менга, расположенный вблизи города Антекера в Испании, привлекает внимание исследователей своим величием и древностью.