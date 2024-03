Продолжается напряженная борьба: ВС РФ активно ведут поиск и уничтожение техники и живой силы противника

Разведчики 1-й танковой армии ВС РФ продолжают охотиться за противником на Купянском направлении, применяя различные технические средства, включая FPV-дроны.

Фото: flickr.com by Нацгвардія України is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic