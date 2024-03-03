Продолжается напряженная борьба: ВС РФ активно ведут поиск и уничтожение техники и живой силы противника

Военкор RT показал "охоту" солдат ВС РФ на технику ВСУ на Купянском направлении

Разведчики 1-й танковой армии ВС РФ продолжают охотиться за противником на Купянском направлении, применяя различные технические средства, включая FPV-дроны.

Фото: flickr.com by Нацгвардія України is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Кроме того, российские бойцы активно используют противотанковые управляемые ракеты (ПТУР), нанося поражения как живой силе противника, так и его боевой технике.

Военный корреспондент RT Александр Симонов опубликовал видеоматериал с места событий, демонстрирующий настойчивость российских военнослужащих.

Инициатива на Купянском направлении остается за подразделениями Вооруженных Сил России. В окрестностях населенных пунктов Плетеневка, Синьковка, Казачья Лопань и Гатище российская артиллерия активно уничтожает противника.

Следует отметить, что 29 февраля Министерство обороны России заявило о значительном улучшении тактического положения российских вооруженных сил на Купянском направлении.