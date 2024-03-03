Ещё один американский танк Abrams уничтожен группировкой "О" под Авдеевкой.
Видео с добиванием тяжёлой техники НАТО предоставляют военные корреспонденты издания "Русская Весна".
Сообщается, что танк был уничтожен в результате совместной работе пехоты "Отважных" и расчёта беспилотника "Упырь".
Героические бойцы Центрального военного округа снесли танку гусеницу из ручного гранатомёта, а на помощь им вылетели два БПЛА "Упырь", добившие Abrams.
Беспилотниками управлял российский солдат с позывным "Бык".
Древний дольмен Менга, расположенный вблизи города Антекера в Испании, привлекает внимание исследователей своим величием и древностью.