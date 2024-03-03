Добивание американского танка Abrams под Авдеевкой попало на видео

Появились кадры добивания американского танка Abrams в Бердычах

Ещё один американский танк Abrams уничтожен группировкой "О" под Авдеевкой.

Фото: Openverse by U.S. Army Europe is licensed under Public Domain Mark 1.0.

Видео с добиванием тяжёлой техники НАТО предоставляют военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Сообщается, что танк был уничтожен в результате совместной работе пехоты "Отважных" и расчёта беспилотника "Упырь".

Героические бойцы Центрального военного округа снесли танку гусеницу из ручного гранатомёта, а на помощь им вылетели два БПЛА "Упырь", добившие Abrams.

Беспилотниками управлял российский солдат с позывным "Бык".