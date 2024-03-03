Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мария Шукшина уверена, что в России нет цензуры
Правила выращивания цветущей айвы
Новая песня Аллы Пугачёвой взбудоражила российских звёзд
Нисуаз: популярный французский салат адаптировали для веганов
Бьюти-средства, которые понимаешь не с первого раз
Ольга Бузова поделилась фото в купальнике с леопардовым принтом
В ГИБДД объяснили, почему даже прозрачная пленка на фарах незаконна
Подборка цветов для посадки в солнечных местах
Стоимость съемного жилья медленно растет
Добивание американского танка Abrams под Авдеевкой попало на видео

Появились кадры добивания американского танка Abrams в Бердычах

Силовые структуры

Ещё один американский танк Abrams уничтожен группировкой "О" под Авдеевкой.

Появились кадры добивания американского танка Abrams в Бердычах
Фото: Openverse by U.S. Army Europe is licensed under Public Domain Mark 1.0.

Видео с добиванием тяжёлой техники НАТО предоставляют военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Сообщается, что танк был уничтожен в результате совместной работе пехоты "Отважных" и расчёта беспилотника "Упырь".

Героические бойцы Центрального военного округа снесли танку гусеницу из ручного гранатомёта, а на помощь им вылетели два БПЛА "Упырь", добившие Abrams.

Беспилотниками управлял российский солдат с позывным "Бык".

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Как им удалось построить такое: археологи обнаружили новые факты о древнем дольмене Менга, которые заставляют задуматься о способностях наших предков

Древний дольмен Менга, расположенный вблизи города Антекера в Испании, привлекает внимание исследователей своим величием и древностью.

Scientific Reports: древний дольмен Менга был построен из хрупкого материала
Василий Небензя: у России есть время подготовиться к поставкам F-16 ВСУ
У РФ есть время, чтобы найти адекватные ответы и подготовиться в случае, если на Украину будут поставлены самолеты F-16
Вырастите арбуз и дыню на участке: рассказываем, когда сеять семена на рассаду
Предсказание синоптика на март: от жарких ночей до морозных дней
ВС РФ широко наступает от Авдеевки, тяжёлые бои за Красногоровку Дмитрий Плотников Что думали о патриотизме в России много лет назад Сергей Лебедев В бундесвере готовятся развалить Крымский мост больше чем 20 "Таурусами" Любовь Степушова
Как группа крови матери влияет на здоровье и умственные способности вашего ребенка
Взошла рассада. Дальше всё зависит от ухода за растениями
Сосновые шишки - очень хороший материал, который можно использовать на даче
Сосновые шишки - очень хороший материал, который можно использовать на даче
Последние материалы
Новая песня Аллы Пугачёвой взбудоражила российских звёзд
Нисуаз: популярный французский салат адаптировали для веганов
Бьюти-средства, которые понимаешь не с первого раз
Ольга Бузова поделилась фото в купальнике с леопардовым принтом
В ГИБДД объяснили, почему даже прозрачная пленка на фарах незаконна
Подборка цветов для посадки в солнечных местах
Стоимость съемного жилья медленно растет
Как жить с лисицами дома
Блогер Дина Саева отказалась от главной роли в сериале "Постучись в мою дверь"
Александр Сладков рассказал о массовом пленении солдат ВСУ, в числе которых были женщины
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников