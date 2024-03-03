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Российские бойцы уничтожили очередной американский танк Abrams

Боец "Отважных" ВС РФ уничтожил ещё один американский танк Abrams

Силовые структуры

Боец группировки "Отважные" армии России подбил очередной американский танк Abrams.

Боец "Отважных" ВС РФ уничтожил ещё один американский танк Abrams
Фото: flickr.com by mark6mauno is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Произошло это в бою за Авдеевкой в населённом пункте Бердычи, сообщает Telegram-канал Владимира Соловьёва.

Сначала была подбита гусеница танка из гранатомёта, а затем "Абрамс" добил штурмовик 30-й мотострелковой бригады из Самары.

Украинская армия бросила американские боевые машины в попытке остановить наступление ВС РФ. Однако они тоже оказались прекрасной мишенью бойцов армии России.

Также уничтожена и новейшая американская штурмовая машина разминирования на шасси M1 Abrams — M1150 Assault Breacher Vehicle.

Также была уничтожена БРЭМ на базе "Абрамса" М1150 ABV
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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