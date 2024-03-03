Боец группировки "Отважные" армии России подбил очередной американский танк Abrams.
Произошло это в бою за Авдеевкой в населённом пункте Бердычи, сообщает Telegram-канал Владимира Соловьёва.
Сначала была подбита гусеница танка из гранатомёта, а затем "Абрамс" добил штурмовик 30-й мотострелковой бригады из Самары.
Украинская армия бросила американские боевые машины в попытке остановить наступление ВС РФ. Однако они тоже оказались прекрасной мишенью бойцов армии России.
Также уничтожена и новейшая американская штурмовая машина разминирования на шасси M1 Abrams — M1150 Assault Breacher Vehicle.
Древний дольмен Менга, расположенный вблизи города Антекера в Испании, привлекает внимание исследователей своим величием и древностью.