Российские бойцы уничтожили очередной американский танк Abrams

Боец "Отважных" ВС РФ уничтожил ещё один американский танк Abrams

Боец группировки "Отважные" армии России подбил очередной американский танк Abrams.

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Произошло это в бою за Авдеевкой в населённом пункте Бердычи, сообщает Telegram-канал Владимира Соловьёва.

Сначала была подбита гусеница танка из гранатомёта, а затем "Абрамс" добил штурмовик 30-й мотострелковой бригады из Самары.

Украинская армия бросила американские боевые машины в попытке остановить наступление ВС РФ. Однако они тоже оказались прекрасной мишенью бойцов армии России.

Также уничтожена и новейшая американская штурмовая машина разминирования на шасси M1 Abrams — M1150 Assault Breacher Vehicle.