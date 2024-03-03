Цели обозначены: Разведка РФ получила данные о поставках на территорию Украины дальнобойных ракет Storm Shadow и SCALP

Информация о поставках на Украину дальнобойных ракет SCALP и Storm Shadow, которую российская разведка получила из-за утечки разговоров немецких офицеров, вызывает обеспокоенность среди союзников НАТО.
Газета The Times отмечает, что канцлер Германии Олаф Шольц назвал нарушение безопасности очень серьезным.
СМИ раскрыли способы доставки дальнобойных ракет SCALP и Storm Shadow на Украину. По данным статьи, Франция использует для этих целей внедорожники Audi Q7, а Великобритания — бронемашины Ridgeback.
Журналисты полагают, что наличие подобной информации позволит российской разведке отслеживать автомобили, перевозящие вооружение, как в Европе, так и на территории Украины.
У многих водителей ассоциируется полировка фар с применением сложных инструментов и наждачной бумаги.