Цели обозначены: Разведка РФ получила данные о поставках на территорию Украины дальнобойных ракет Storm Shadow и SCALP

The Times: Разведка РФ способна отследить перевозки ракет SCALP и Storm Shadow на Украину

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Информация о поставках на Украину дальнобойных ракет SCALP и Storm Shadow, которую российская разведка получила из-за утечки разговоров немецких офицеров, вызывает обеспокоенность среди союзников НАТО.

Фото: Self-photographed by Дима Сергиенко is licensed under Public domain

Газета The Times отмечает, что канцлер Германии Олаф Шольц назвал нарушение безопасности очень серьезным.

СМИ раскрыли способы доставки дальнобойных ракет SCALP и Storm Shadow на Украину. По данным статьи, Франция использует для этих целей внедорожники Audi Q7, а Великобритания — бронемашины Ridgeback.

Журналисты полагают, что наличие подобной информации позволит российской разведке отслеживать автомобили, перевозящие вооружение, как в Европе, так и на территории Украины.