Новейший российский танк Т-14 "Армата" стоит на вооружении армии России

Новейший танк российской армии — Т-14 "Армата" стоит на вооружении Вооружённых сил России.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора компании "Ростех" Сергея Чемезова.
По его словам, по своим характеристикам танк "Армата" намного превосходит все существующие танки, однако в специальной военной операции они вряд ли будут использоваться из-за высокой стоимости. ВС РФ проще приобрести более дешёвые боевые машины — танки Т-90, подытожил он.
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