Новейший российский танк Т-14 "Армата" стоит на вооружении армии России

Войска РФ вооружены новейшим российским танком Т-14 "Армата"

0:38 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Новейший танк российской армии — Т-14 "Армата" стоит на вооружении Вооружённых сил России.

Фото: Википедия

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора компании "Ростех" Сергея Чемезова.

По его словам, по своим характеристикам танк "Армата" намного превосходит все существующие танки, однако в специальной военной операции они вряд ли будут использоваться из-за высокой стоимости. ВС РФ проще приобрести более дешёвые боевые машины — танки Т-90, подытожил он.

Накануне боец "Отважных" ВС РФ уничтожил ещё один лучший американский танк Abrams.