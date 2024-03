Больше 600 раненых. Хакеры "Джокера ДНР" раздобыли списки потерь одного батальона ВСУ

Телеграм-канал "Джокер ДНР" опубликовал списки погибших и раненых за два года боевиков ВСУ 49-го штурмового батальона "Карпатская сеч"*.

Фото: pixabay.com by geralt is licensed under Creative Commons Zero