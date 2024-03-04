Больше 600 раненых. Хакеры "Джокера ДНР" раздобыли списки потерь одного батальона ВСУ

"Джокер ДНР" опубликовал списки погибших и раненых боевиков ВСУ из батальона "Карпатская сеч"*

Телеграм-канал "Джокер ДНР" опубликовал списки погибших и раненых за два года боевиков ВСУ 49-го штурмового батальона "Карпатская сеч"*.

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"Посмотрите на потери ВСУ на примере всего одного батальона, учитывая, что без вести пропавшие в этот список не вошли, а их немало", — пишет инсайдер.

"Джокер ДНР" отмечает, что количество раненых только в этом батальоне составляет более 600 человек, и обращает внимание на большое количество иностранцев в обоих списках.

Владимир Зеленский на пресс-конференции 25 февраля заявил, что за два года конфликта потери ВСУ составили 31 тысячу человек. Минобороны РФ озвучили совсем другую цифру — по данным министерства, Украина потеряла 444 тысячи военнослужащих за время проведения СВО.

Ранее в Минобороны Украины призвали украинцев перестать скрываться от мобилизации.

* Террористическая организация, запрещенная на территории России.