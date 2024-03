На Украине заявили о невозможности скрыться дома для мужчин-призывников

Советник украинского оборонного ведомства Алексей Бежевец заявил, что мужчинам призывного возраста следует признать, что у них больше нет возможности отсиживаться дома, передаёт The Washington Post.

