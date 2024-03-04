На Украине заявили о невозможности скрыться дома для мужчин-призывников

Советник МО Украины Бежевец призвал украинцев перестать прятаться дома

Советник украинского оборонного ведомства Алексей Бежевец заявил, что мужчинам призывного возраста следует признать, что у них больше нет возможности отсиживаться дома, передаёт The Washington Post.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Он предупредил о возможном приближении российских войск. Военный деятель рассказал о негативных сценариях из-за дефицита кадров в ВСУ, отметив, что эта проблема может стать критичной даже в большей степени, чем задержка поставок военной техники Западом.

"Вполне возможно, что русские очень скоро подойдут гораздо ближе, если их некому будет остановить", — посетовал советник.

Он добавил, что государство имеет будущее, пока есть люди, готовые "бороться и умирать за него".

До этого министр юстиции Украины Денис Малюська допустил, что мобилизовать можно, в том числе, и осуждённых за тяжкие преступления.

Недавно стало известно, что главой секретариата ВО "Свобода" Русланом Кошулинским был предложен свой метод "мотивации". В частности, он считает необходимым отбирать гражданские права у уклонистов. По его мнению, мужчины, которые избегают отправки на фронт, должны быть лишены избирательных прав.