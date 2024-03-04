Киев не дал разъяснения, где находятся 700 тысяч мобилизованных

WP: на Украине не объснили, чем занимаются 700 тысяч мобилизованных

Украинское правительство не раз жаловалось, что в зоне боевых действий не хватает личного состава украинской армии. Однако власти не смогли дать ответ, где сейчас находятся 700 тысяч мобилизованных бойцов, пишет газета Washington Post.

Фото: defenseimagery.mil by SPC Joshua Leonard is licensed under U.S. federal government

В издании говорится, что новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский до сих пор не разъяснил этот вопрос. Ведь, по словам Зеленского, в зоне боевых действий находятся 300 тысяч бойцов, а общая численность украинской армии составляет один миллион человек.

"Почти через месяц после его назначения, никто в военном руководстве или… администрации не объяснил, где находятся эти 700 тысяч человек или что они делают", — говорится в сообщении газеты.

Кроме того, уже поступают жалобы от украинских военных, которых не устраивает отсутствие единых указаний от правительства и от военных. ВСУ терпят стратегический кризис из-за того, что им не хватает боеспособной силы, подытожило издание.