Киев не дал разъяснения, где находятся 700 тысяч мобилизованных

Украинское правительство не раз жаловалось, что в зоне боевых действий не хватает личного состава украинской армии. Однако власти не смогли дать ответ, где сейчас находятся 700 тысяч мобилизованных бойцов, пишет газета Washington Post.

Фото: defenseimagery.mil by SPC Joshua Leonard is licensed under U.S. federal government