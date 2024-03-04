Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Гоген Солнцев впервые показал новорождённого сына и рассказал, как выбирает ему имя
Жена хирурга Тимура Хайдарова попала в больницу
Врач Мясников рассказал, кому грозит сахарный диабет
Рассаду томатов можно выращивать и в полиэтиленовых пакетах
Семь восстанавливающих средств для окрашенных волос, которые продлят стойкость цвета
Поддержка здоровья семечками: как тыквенные семечки влияют на кожу и пищеварение
ЕК: Зеленский не учёл, что не все снаряды от ЕС Украине будут бесплатными
Ипотечный брокер Ракута допустил скидки на вторичную недвижимость до 30%
ГИБДД разгадывает тайну: как обойти камеры видеофиксации на дорогах
Киев не дал разъяснения, где находятся 700 тысяч мобилизованных

WP: на Украине не объснили, чем занимаются 700 тысяч мобилизованных

Силовые структуры » Военные новости

Украинское правительство не раз жаловалось, что в зоне боевых действий не хватает личного состава украинской армии. Однако власти не смогли дать ответ, где сейчас находятся 700 тысяч мобилизованных бойцов, пишет газета Washington Post.

WP: на Украине не объснили, чем занимаются 700 тысяч мобилизованных
Фото: defenseimagery.mil by SPC Joshua Leonard is licensed under U.S. federal government

В издании говорится, что новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский до сих пор не разъяснил этот вопрос. Ведь, по словам Зеленского, в зоне боевых действий находятся 300 тысяч бойцов, а общая численность украинской армии составляет один миллион человек.

"Почти через месяц после его назначения, никто в военном руководстве или… администрации не объяснил, где находятся эти 700 тысяч человек или что они делают", — говорится в сообщении газеты.

Кроме того, уже поступают жалобы от украинских военных, которых не устраивает отсутствие единых указаний от правительства и от военных. ВСУ терпят стратегический кризис из-за того, что им не хватает боеспособной силы, подытожило издание.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Уникальный способ сделать фары авто как новые: всего один простой ингредиент

У многих водителей ассоциируется полировка фар с применением сложных инструментов и наждачной бумаги.

Как быстро отполировать автомобильные фары без специальных инструментов
Как правильно использовать сосновые шишки в садоводстве
Сосновые шишки - очень хороший материал, который можно использовать на даче
Надоедливые соседские коты перестанут валяться на ваших грядках: в ход пустите эти приёмы - безопасны для животных
Плоды вырастают до 2 кг: гигантский сорт томатов завалит урожаем - у него превосходный вкус и устойчивость к болезням
Потеря танков Abrams M1 показала несостоятельность тактики США на Украине Дмитрий Плотников "Крайний случай" для ВСУ наступил: танки США "Абрамс" введены в бой под Авдеевкой Любовь Степушова Что думали о патриотизме в России много лет назад Сергей Лебедев
Внесите это "чёрное золото" в сад: плодородность земли вырастет
Поют под окнами, тем самым мешая уснуть: орнитологи обнаружили новую причину постоянных трелей певчих птиц
Что можно положить в лунку при посадке огурцов для лучшего и успешного роста растений
Что можно положить в лунку при посадке огурцов для лучшего и успешного роста растений
Последние материалы
Максим Галкин* признался в любви Одессе на украинском языке
Мосгорсуд начал рассмотрение апелляции художника-акциониста Павла Крисевича
Хуснуллин: до конца 2024 года все многоквартирные дома Мариуполя будут отремонтированы
Потеря танков Abrams M1 показала несостоятельность тактики США на Украине
Как застраховать урожай на даче?
"За рулём" назвал альтернативу новым авто из Китая за три миллиона рублей
Porsche готовится к мировой премьере нового флагманского Taycan
Открыта новая вакансия тестировщика русской локализации в компанию Rockstar
В РПЦ предложили популяризировать целомудрие среди подростков
Жюри шоу "Маска" разоблачило Настасью Самбурскую, скрывавшуюся под маской Мотылька
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников