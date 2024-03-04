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Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) расстреляли пытавшихся сдаться российских солдат

Боевики ВСУ расстреляли солдата ВС РФ, который пытался сдаться

Силовые структуры » Военные новости

Согласно сообщению Telegram-канала "Операция Z: Военкоры Русской Весны", бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) открыли огонь по российским военнослужащим, которые пытались сдаться.

Боевики ВСУ расстреляли солдата ВС РФ, который пытался сдаться
Фото: flickr.com by Нацгвардія України is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

По данным источника, первым был расстрелян раненый безоружный боец Вооруженных Сил Российской Федерации. Затем другой российский военный с поднятыми руками приближался к украинским солдатам и также был застрелен.

Инцидент, согласно сообщению, произошел на лиманском направлении.

Напомним, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года заявил о начале специальной военной операции в ответ на обращение руководителей Донбасса. По словам главы российского государства, основными причинами для этого стали защита страны и ликвидация нацисткой угрозы.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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