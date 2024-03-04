Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) расстреляли пытавшихся сдаться российских солдат

Согласно сообщению Telegram-канала "Операция Z: Военкоры Русской Весны", бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) открыли огонь по российским военнослужащим, которые пытались сдаться.
По данным источника, первым был расстрелян раненый безоружный боец Вооруженных Сил Российской Федерации. Затем другой российский военный с поднятыми руками приближался к украинским солдатам и также был застрелен.
Инцидент, согласно сообщению, произошел на лиманском направлении.
Напомним, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года заявил о начале специальной военной операции в ответ на обращение руководителей Донбасса. По словам главы российского государства, основными причинами для этого стали защита страны и ликвидация нацисткой угрозы.
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