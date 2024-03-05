Офицер Вооружённых сил киевского режима Сергей Гнездилов заявил, что всё изменится, когда Москва и Киев начнут переговоры

Военнослужащий 56-й бригады Вооруженных Сил Украины, Сергей Гнездилов, выразил свое мнение о том, когда на Украины наступит переломный момент в конфликте. Об этом он рассказал в эфире "Громадского".
По словам Гнездилова, до достижения этого переломного момента придется еще "много воевать". Он считает, что ключевым событием станут переговоры между противоборствующими сторонами.
Россия продолжает специальную военную операцию на Украине. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале операции 24 февраля 2022 года, после обращения властей самопровозглашенных республик к России с просьбой о помощи в противостоянии агрессии со стороны украинского режима.
В ответ на это украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.
Огурцы являются популярным овощем, который довольно легко выращивать в своем саду или на даче. Один из самых важных моментов при посадке огурцов - правильно подготовить лунку, где будет располагаться растение. Лунка – это место, где размещается семечко или рассада огурца. В данной статье мы рассмотрим, что можно положить в лунку при посадке огурцов для лучшего и успешного роста растений.