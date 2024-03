Офицер Вооружённых сил киевского режима Сергей Гнездилов заявил, что всё изменится, когда Москва и Киев начнут переговоры

Военнослужащий 56-й бригады Вооруженных Сил Украины, Сергей Гнездилов, выразил свое мнение о том, когда на Украины наступит переломный момент в конфликте. Об этом он рассказал в эфире "Громадского".

