Офицер Вооружённых сил киевского режима Сергей Гнездилов заявил, что всё изменится, когда Москва и Киев начнут переговоры

Военнослужащий 56-й бригады ВСУ Гнездилов: РФ и Украина сядут за стол переговоров

Военнослужащий 56-й бригады Вооруженных Сил Украины, Сергей Гнездилов, выразил свое мнение о том, когда на Украины наступит переломный момент в конфликте. Об этом он рассказал в эфире "Громадского".

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По словам Гнездилова, до достижения этого переломного момента придется еще "много воевать". Он считает, что ключевым событием станут переговоры между противоборствующими сторонами.

Россия продолжает специальную военную операцию на Украине. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале операции 24 февраля 2022 года, после обращения властей самопровозглашенных республик к России с просьбой о помощи в противостоянии агрессии со стороны украинского режима.

В ответ на это украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.