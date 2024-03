Киев просит ракеты Taurus у Берлина: ВСУ намерены использовать их для ударов по территории России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись с препятствием в получении дальнобойных ракет Taurus из-за позиции канцлера ФРГ Олафа Шольца, выступающего против передачи этих ракет Киеву.

Фото: flickr.com by Министерство обороны Украины is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic