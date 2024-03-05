Киев просит ракеты Taurus у Берлина: ВСУ намерены использовать их для ударов по территории России

В Киеве обвинили немецкого канцлера Шольца в нежелании поставлять ВСУ ракеты Taurus

Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись с препятствием в получении дальнобойных ракет Taurus из-за позиции канцлера ФРГ Олафа Шольца, выступающего против передачи этих ракет Киеву.

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Об этом заявил заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Украины Егор Чернев.

По его словам, Киев обратился к Берлину с запросом на передачу этих ракет еще в мае 2022 года, поскольку ВСУ планировали использовать их для атак на территорию Российской Федерации.

Ракеты Taurus представлены производителем как модульная система, способная быть оснащена различными типами боевых частей и запускаться с различных платформ: наземных, морских и авиационных, минуя зоны противовоздушной обороны противника.