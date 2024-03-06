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Гендиректор НПО "Алмаз" Геннадий Бендерский доложил министру обороны, что созданы новые средства борьбы с БПЛА

НПО "Алмаз" создало новые средства противодействия беспилотникам

Силовые структуры » Военные новости

Геннадий Бендерский, гендиректор НПО "Алмаз", входящей в концерн ВКО "Алмаз-Антей", доложил Сергею Шойгу, что на предприятии разработали новые средства борьбы с беспилотниками.

По сообщению Министерства Обороны РФ, Сергей Шойгу проверил исполнение гособоронзаказа на предприятиях, входящих в ВКО "Алмаз-Антей".

Ведомство так же уточнило, что генеральный директор предприятия НПО "Алмаз" Геннадий Бендерский доложил министру обороны Сергею Шойгу, что на предприятии создали новые средства борьбы с беспилотниками. Новые разработки предприятия, в данный момент, проходят заводские испытания.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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