Гендиректор НПО "Алмаз" Геннадий Бендерский доложил министру обороны, что созданы новые средства борьбы с БПЛА

Геннадий Бендерский, гендиректор НПО "Алмаз", входящей в концерн ВКО "Алмаз-Антей", доложил Сергею Шойгу, что на предприятии разработали новые средства борьбы с беспилотниками.
По сообщению Министерства Обороны РФ, Сергей Шойгу проверил исполнение гособоронзаказа на предприятиях, входящих в ВКО "Алмаз-Антей".
Ведомство так же уточнило, что генеральный директор предприятия НПО "Алмаз" Геннадий Бендерский доложил министру обороны Сергею Шойгу, что на предприятии создали новые средства борьбы с беспилотниками. Новые разработки предприятия, в данный момент, проходят заводские испытания.
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