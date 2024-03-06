Эксперт объяснил заявление Госдепартамента США о военных сюрпризах от Украины

Аналитик Коротченко: сюрпризами от ВС Украины могут стать удары дальнобойными ракетами

Военный аналитик Игорь Коротченко в интервью РИА Новости прокомментировал слова Госдепа США о военных сюрпризах ВСУ. Эксперт считает это анонсом террористических актов против российского тыла с применением дальнобойных ракет.

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"Вероятно, американцы имели в виду, что какое-то дальнобойное оружие будет дополнительно передано ВСУ", — сделал предположение политолог.

Он добавил, что у Незалежной в настоящее время отсутствуют другие варианты действий против нашей страны. Поэтому украинские военные могут сосредоточиться на организации диверсий и террористических атак по России.

Ранее представитель американского госдепа Мэттью Миллер заявил, что у киевского режима есть "план, который будет применён для достижения победы на поле боя".