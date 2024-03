Эксперт объяснил заявление Госдепартамента США о военных сюрпризах от Украины

Военный аналитик Игорь Коротченко в интервью РИА Новости прокомментировал слова Госдепа США о военных сюрпризах ВСУ. Эксперт считает это анонсом террористических актов против российского тыла с применением дальнобойных ракет.

Фото: www.flickr.com by Министерство обороны Украины is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic.