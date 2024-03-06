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На Украине отказались от идеи мобилизовать полмиллиона человек ВСУ

Депутат Вениславский: Киев отступился от идеи привлечь в ВС Украины полмиллиона человек

0:47
Силовые структуры » Военные новости

Депутат Верховной Рады Фёдор Вениславский в ходе брифинга проинформировал, что киевские власти отказались от планов привлечь в ряды украинской армии полмиллиона человек, передаёт ТАСС. Следовательно, после принятия закона о мобилизации их численность будет значительно меньше.

Депутат Вениславский: Киев отступился от идеи привлечь в ВС Украины полмиллиона человек
Фото: president.gov.ua is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Парламентарий отказался назвать точные цифры мобилизационной кампании, так как, по его словам, это связано с вопросами безопасности страны.

Ранее Зеленский заявил, что командование ВСУ потребовало призвать еще 500 тысяч человек. При этом он выразил сомнение в целесообразности мобилизации такого количества украинцев и поручил провести проверку в войсках на предмет того, какая доля ранее мобилизованных действительно принимает участие в боях.

 

 

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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