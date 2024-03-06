Депутат Верховной Рады Фёдор Вениславский в ходе брифинга проинформировал, что киевские власти отказались от планов привлечь в ряды украинской армии полмиллиона человек, передаёт ТАСС. Следовательно, после принятия закона о мобилизации их численность будет значительно меньше.
Парламентарий отказался назвать точные цифры мобилизационной кампании, так как, по его словам, это связано с вопросами безопасности страны.
Ранее Зеленский заявил, что командование ВСУ потребовало призвать еще 500 тысяч человек. При этом он выразил сомнение в целесообразности мобилизации такого количества украинцев и поручил провести проверку в войсках на предмет того, какая доля ранее мобилизованных действительно принимает участие в боях.
Полынь – это одно из самых популярных растений, которые опытные дачники высаживают на своих участках. Причин для этого может быть несколько, и они в основном связаны с преимуществами, которые полынь предоставляет.