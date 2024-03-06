CNN неожиданно рассказал о ситуации в Часов Яре. Заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский прокомментировал репортаж американского СМИ.
"Единственная надежда киевского режима продержаться в Часовом Яре — американские деньги и американское оружие. Местные жители не хотят этого и ждут прихода России", — сказал Полянский.
Он добавил, что CNN наконец-то вышла на правильный путь и сообщила правду о происходящем в Часовом Яре.
Журналист CNN провел беседы с жителями города, которые рассказали, что украинские военные приближаются к их домам и скрываются за спинами мирных жителей. Один из собеседников также отметил, что его родственники проживают в России.
В результате СМИ пришло к заключению, что местные жители будут рады приходу России в город.
Когда у вас в доме проживает милый пушистый котенок, окружающий мир кажется ярче и более увлекательным.