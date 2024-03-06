CNN неожиданно раскрыл правду о ситуации в Часов Яре: жители города ждут прихода ВС РФ

CNN: ВСУ прячутся у домов за спинами мирных жителей в Часов Яре

0:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

CNN неожиданно рассказал о ситуации в Часов Яре. Заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский прокомментировал репортаж американского СМИ.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license

"Единственная надежда киевского режима продержаться в Часовом Яре — американские деньги и американское оружие. Местные жители не хотят этого и ждут прихода России", — сказал Полянский.

Он добавил, что CNN наконец-то вышла на правильный путь и сообщила правду о происходящем в Часовом Яре.

Журналист CNN провел беседы с жителями города, которые рассказали, что украинские военные приближаются к их домам и скрываются за спинами мирных жителей. Один из собеседников также отметил, что его родственники проживают в России.

В результате СМИ пришло к заключению, что местные жители будут рады приходу России в город.