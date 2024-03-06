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CNN неожиданно раскрыл правду о ситуации в Часов Яре: жители города ждут прихода ВС РФ

CNN: ВСУ прячутся у домов за спинами мирных жителей в Часов Яре

0:51
Силовые структуры » Военные новости

CNN неожиданно рассказал о ситуации в Часов Яре. Заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский прокомментировал репортаж американского СМИ.

CNN: ВСУ прячутся у домов за спинами мирных жителей в Часов Яре
Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license

"Единственная надежда киевского режима продержаться в Часовом Яре — американские деньги и американское оружие. Местные жители не хотят этого и ждут прихода России", — сказал Полянский.

Он добавил, что CNN наконец-то вышла на правильный путь и сообщила правду о происходящем в Часовом Яре.

Журналист CNN провел беседы с жителями города, которые рассказали, что украинские военные приближаются к их домам и скрываются за спинами мирных жителей. Один из собеседников также отметил, что его родственники проживают в России.

В результате СМИ пришло к заключению, что местные жители будут рады приходу России в город.

 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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