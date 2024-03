CNN неожиданно раскрыл правду о ситуации в Часов Яре: жители города ждут прихода ВС РФ

CNN неожиданно рассказал о ситуации в Часов Яре. Заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский прокомментировал репортаж американского СМИ.

