Следственный Комитет РФ заочно предъявил обвинения более 700 наемникам из Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Польши и Румынии

СК России объявил в розыск более 700 иностранных наемников, воюющих на стороне Украины

Следственный комитет РФ объявил в розыск более 700 иностранных наемников, воюющих на стороне ВСУ, говорится в сообщении СК.

Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

По данным следственного органа, председатель Александр Бастрыкин провел совещание в Донецке. Там обсуждались уголовные дела о преступлениях Украины, включая расследование дела о вербовке и наемничестве.

Сообщается, что заочно обвинения по ч. 3 ст. 359 УК РФ предъявлены более 700 наемникам из Румынии, Норвегии, Нидерландов, Новой Зеландии и Польши.

В феврале Бастрыкин заявлял, что СК расследует уголовные дела против 590 наемников из 46 стран, сражающихся на стороне киевского режима.

Ранее на трассе "Волга" полицейские остановили автомобиль с 22 бомбами, направлявшийся из Хабаровска в Москву.