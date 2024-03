Следственный Комитет РФ заочно предъявил обвинения более 700 наемникам из Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Польши и Румынии

Следственный комитет РФ объявил в розыск более 700 иностранных наемников, воюющих на стороне ВСУ, говорится в сообщении СК.

