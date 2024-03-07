Следственный Комитет РФ заочно предъявил обвинения более 700 наемникам из Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Польши и Румынии

Следственный комитет РФ объявил в розыск более 700 иностранных наемников, воюющих на стороне ВСУ, говорится в сообщении СК.
По данным следственного органа, председатель Александр Бастрыкин провел совещание в Донецке. Там обсуждались уголовные дела о преступлениях Украины, включая расследование дела о вербовке и наемничестве.
Сообщается, что заочно обвинения по ч. 3 ст. 359 УК РФ предъявлены более 700 наемникам из Румынии, Норвегии, Нидерландов, Новой Зеландии и Польши.
В феврале Бастрыкин заявлял, что СК расследует уголовные дела против 590 наемников из 46 стран, сражающихся на стороне киевского режима.
Ранее на трассе "Волга" полицейские остановили автомобиль с 22 бомбами, направлявшийся из Хабаровска в Москву.
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