Военнопленный ВСУ Александр Гуприн в интервью журналистам РИА Новости рассказал об огромных потерях в своей роте. С осени 2023 года рота ВСУ утратила почти 90% своего состава. Боец уточнил, что оставшихся военнослужащих собирали с разных рот.
"Треть где-то и осталась, может, если не меньше… Если начинают брать уже мехводов и наводчиков, уже же понятно, что людей нет", — отметил он.
Гуприн добавил, что от его роты, численность которой составляла более сотни человек — в живых только 14. Сам он сдался в плен в начале марта 2024 года. Также боец рассказал, что украинские мобилизованные во время обучения на базах подготовки часто подвергаются издевательствам.
Он отметил, что пехотинцев ВСУ в западных учебных центрах массово подготавливают к десантированию с американских бронетранспортеров М113. Кроме того, с ними работают психологи, обучая ненавидеть российских солдат.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин прокомментировал сдачу в плен большого количества солдат ВСУ в Авдеевке. По его оценке, данный шаг был единственным шансом для украинских военнослужащих сохранить свою жизнь.
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