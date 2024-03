Украинский пленный Гуприн рассказал об огромных потерях своей роты

Военнопленный ВСУ Александр Гуприн в интервью журналистам РИА Новости рассказал об огромных потерях в своей роте. С осени 2023 года рота ВСУ утратила почти 90% своего состава. Боец уточнил, что оставшихся военнослужащих собирали с разных рот.

Фото: Mil.gov.ua by 92nd Kish Otaman Ivan Sirko Mechanized Brigade is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International