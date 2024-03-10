Украинский пленный Гуприн рассказал об огромных потерях своей роты

Украинский пленный Гуприн: Рота ВС Украины с осени прошлого года лишилась 90% личного состава

Военнопленный ВСУ Александр Гуприн в интервью журналистам РИА Новости рассказал об огромных потерях в своей роте. С осени 2023 года рота ВСУ утратила почти 90% своего состава. Боец уточнил, что оставшихся военнослужащих собирали с разных рот.

Фото: Mil.gov.ua by 92nd Kish Otaman Ivan Sirko Mechanized Brigade is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

"Треть где-то и осталась, может, если не меньше… Если начинают брать уже мехводов и наводчиков, уже же понятно, что людей нет", — отметил он.

Гуприн добавил, что от его роты, численность которой составляла более сотни человек — в живых только 14. Сам он сдался в плен в начале марта 2024 года. Также боец рассказал, что украинские мобилизованные во время обучения на базах подготовки часто подвергаются издевательствам.

Он отметил, что пехотинцев ВСУ в западных учебных центрах массово подготавливают к десантированию с американских бронетранспортеров М113. Кроме того, с ними работают психологи, обучая ненавидеть российских солдат.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин прокомментировал сдачу в плен большого количества солдат ВСУ в Авдеевке. По его оценке, данный шаг был единственным шансом для украинских военнослужащих сохранить свою жизнь.