"В руинах": в Польше признали упадок европейских армий

Генерал Скшипчак: Армия Польши пришла в упадок вслед за всей Европой

Экс-замминистра национальной обороны Польши Вальдемар Скшипчак в беседе с журналистами информационного агентства РАP заявил, что армии находятся в состоянии упадка, в том числе и польские вооружённые силы.

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"У нас нет техники, армия находится в руинах, как и все армии Европы", — сказал он.

По мнению эксперта, ВС Польши нуждаются в ускоренной модернизации в связи с имеющейся опасностью за восточной границей. Он отметил, что необходима новая техника. Генерал призвал Варшаву утроить усилия для того, чтобы завершить модернизацию армии страны в короткие сроки, примерно за два-три года.

В конце февраля 2023 года министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш уверил, что вооружённые силы страны к концу 2024 года будут насчитывать примерно 220 тысяч военнослужащих.