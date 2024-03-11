Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Смартфоны с российской ОС "Аврора" выходят на рынок
Европа прекратит поддержку Украины в случае победы Трампа
Новый офис "Ингосстраха" открылся в Санкт-Петербурге
Фермеры в Бордо протестуют против упадка сельского хозяйства и виноделия
Ислам Махачев проведет бой с Дастином Порье
14 марта состоится выступление Памфиловой с докладом о предстоящих выборах
Флориан Филиппо: пропаганда против России — это ксенофобия в чистом виде
Здоровое питание как ключ к лучшей работоспособности и меньшему стрессу
Как распознать и преодолеть весеннюю усталость: советы и рекомендации
"В руинах": в Польше признали упадок европейских армий

Генерал Скшипчак: Армия Польши пришла в упадок вслед за всей Европой

Силовые структуры » Военные новости

Экс-замминистра национальной обороны Польши Вальдемар Скшипчак в беседе с журналистами информационного агентства РАP заявил, что армии находятся в состоянии упадка, в том числе и польские вооружённые силы.

Генерал Скшипчак: Армия Польши пришла в упадок вслед за всей Европой
Фото: commons.wikimedia.org by User:Darwinek is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

"У нас нет техники, армия находится в руинах, как и все армии Европы", — сказал он.

По мнению эксперта, ВС Польши нуждаются в ускоренной модернизации в связи с имеющейся опасностью за восточной границей. Он отметил, что необходима новая техника. Генерал призвал Варшаву утроить усилия для того, чтобы завершить модернизацию армии страны в короткие сроки, примерно за два-три года.

В конце февраля 2023 года министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш уверил, что вооружённые силы страны к концу 2024 года будут насчитывать примерно 220 тысяч военнослужащих.

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Певица Татьяна Буланова показала 17-летнего сына-красавца от футболиста Радимова: краш

Певица Татьяна Буланова трогательно поздравила младшего сына Никиту с 17-летием.

Татьяна Буланова опубликовала фото младшего сына
Артур Гаспарян заявил, что слова Аллы Пугачёвой станут крылатыми
Музыкальный критик Артур Гаспарян заявил, что слова Пугачёвой войдут в историю
Толстянка будет радовать толстым стволом, если соблюдать эти правила ухода
Наконец-то достали на поверхность: немецким археологам удалось обнаружить вторую половину статуи фараона Рамзеса II в спальном районе Каира
Спецслужбы Британии и США управляют всеми военными процессами ВСУ Дмитрий Плотников
Наконец-то это стало возможным: российские ученые впервые проведут всестороннее исследование акватории Азовского моря
В каких странах кошек обожают, а в каких - попросту едят: рассказываем кто и почему так относится к кошкам
Выяснилось, как не повредить коробку автомат при буксировке авто
Выяснилось, как не повредить коробку автомат при буксировке авто
Последние материалы
IT-эксперт Ермаков призвал удалить со смартфона ненужные приложения
Собчак показала фото с Павлом Волей из 2000-х
Продолжение серии фильмов "Холоп" выйдет в начале 2025 года
Вопросом Стратегии развития фармпромышленности озаботились в правительстве
Послы стран Евросоюза пока не выдворяются из России
"Вероника решает…": театр "Модерн" представил свою версию романа Пауло Коэльо
Граждане России за рубежом смогут выбирать президента на 295 избирательных участках
Самые сложные кошки
Валерий Фальков открыл первый в России Центр молодёжной карьеры
Алёна Водонаева сравнила собаку Месси и Билли Айлиш
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников