"В руинах": в Польше признали упадок европейских армий

Экс-замминистра национальной обороны Польши Вальдемар Скшипчак в беседе с журналистами информационного агентства РАP заявил, что армии находятся в состоянии упадка, в том числе и польские вооружённые силы.

Фото: commons.wikimedia.org by User:Darwinek is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported