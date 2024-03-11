Украинские военные в Купянске боятся местных жителей

Daily Beast: военные ВСУ в Купянске сообщили о страхе перед местными жителями

Американское издание Daily Beast, ссылаясь на украинских военнослужащих, рассказало, что бойцы ВСУ, которые сейчас находятся в Купянске, опасаются местных жителей.

Фото: kyivpost.com

Это связано с тем, что многие из них пророссийски настроены. Они хотят, чтобы город перешел к Российской Федерации. По их словам, местных жителей не нужно спасать от россиян.

"Солдаты… сказали мне, что не хотят снимать жилье в Купянске. Они боятся, что те, кто за Россию, скажут, где они сейчас находятся… и их могут подвергнуть бомбардировке", — приводит издание слова украинского солдата по имени Сергей.

Также бойцы поделились информацией, что они стараются максимально расселиться по арендованным квартирам, чтобы было сложно выявить их местоположение. Кроме того, некоторые жители притворяются добровольцами и предлагают солдатам отравленную еду.