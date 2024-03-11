Больше 30 военных НАТО могли быть ликвидированы в результате уничтожения двух зенитных ракетных комплексов Patriot в ДНР

Бывший офицер американской армии Станислав Крапивник поделился информацией о том, что более трех десятков натовских военных могли быть уничтожены вместе с двумя пусковыми установками зенитного ракетного комплекса Patriot.
В беседе с "МК" он заявил, что установки ЗРК могли обслуживаться представителями различных стран НАТО.
Крапивник отметил, что в обычно одну батарею из двух пусковых установок ЗРК Patriot обслуживают 20-30 человек.
Ранее стало известно, что российская армия уничтожила сразу две пусковых установки зенитного ракетного комплекса Patriot в ДНР.
ЗРК Patriot обладает высокой эффективностью в перехвате аэродинамических и баллистических целей. Этот комплекс способен нейтрализовать как самолеты и крылатые ракеты, так и баллистические угрозы.
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