Больше 30 военных НАТО могли быть ликвидированы в результате уничтожения двух зенитных ракетных комплексов Patriot в ДНР

Бывший офицер американской армии Станислав Крапивник поделился информацией о том, что более трех десятков натовских военных могли быть уничтожены вместе с двумя пусковыми установками зенитного ракетного комплекса Patriot.

Фото: commons.wikimedia.org by Hunini is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International