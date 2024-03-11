Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Издание Bild признало захват танка Leopard 2A6 армией РФ под Авдеевкой
Огородница Ольга Пряникова раскрыла, как пикировать рассаду петунии
Украинский политик Лапин возмутился уничтожением РСЗО HIMARS армией РФ
Изучение кишечного микробиома детей, рожденных в пандемию
Когда необходимо проводить проверку родинок и когда следует быть бдительным
Автоэксперт назвал основные опасности для ранней весны
"Коммерсантъ": китайские автомобили поддержали страховщиков в Санкт-Петербурге
В прокуратуре Амстердама усомнились, что Промес может скоро вернуться в Россию
Durachyo сообщил, ради чего перестал бы играть в Доту
НАТО не планирует вводить войска на Украину: Столтенберг не поддерживает высказывание президента Франции Эммануэля Макрона

Генсек НАТО Столтенберг заявил, что альянс не будет отправлять войска на Украину

Силовые структуры » Военные новости

Североатлантический альянс не планирует направлять свои войска на Украину, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Генсек НАТО Столтенберг заявил, что альянс не будет отправлять войска на Украину
Фото: dvidshub.net by Pvt. Randy Wren is licensed under Public domain

Он подчеркнул, что НАТО не является стороной в конфликте и не является союзником Украины. Он выразил мнение, что сейчас необходимо избегать разговоров о возможной капитуляции Украины, так как это несет в себе опасность для стран-членов НАТО.

Генеральный секретарь подчеркнул, что если какие-либо страны-члены НАТО направят свои войска в Украину, это затронет всю структуру альянса, так как члены НАТО связаны договором о коллективной обороне.

Договор о создании НАТО был подписан в апреле 1949 года в Вашингтоне. Его подписали министры иностранных дел 12 стран, включая Бельгию, Великобританию, Данию, Исландию, Италию, Канаду, Люксембург, Нидерланды, Норвегию, Португалию, США и Францию.

На данный момент в блоке состоит 31 страна. Последним государством-членом, которое присоединилось к альянсу, стала Финляндия.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Музыкальный критик Артур Гаспарян заявил, что слова Пугачёвой войдут в историю

Музыкальный критик Артур Гаспарян уверен, что слова Аллы Пугачёвой о Стасе Михайлове переживут века и станут классикой, наравне со строками из произведений Александра Пушкина.

Артур Гаспарян заявил, что слова Аллы Пугачёвой станут крылатыми
Татьяна Буланова опубликовала фото младшего сына
Певица Татьяна Буланова показала 17-летнего сына-красавца от футболиста Радимова: краш
Стало известно, кто стоит за исключением Кристины Орбакайте из концерта? Алла Пугачёва тут не при чем
Наконец-то достали на поверхность: немецким археологам удалось обнаружить вторую половину статуи фараона Рамзеса II в спальном районе Каира
В Пакистане ДАИШ* активно работает в связке с сепаратистами Александр Трубин Перед вторжением Наполеон заставлял генералов читать книги о России Сергей Лебедев В Госдуме РФ предложили отменить обязательную сдачу ЕГЭ Дмитрий Плотников
Толстянка будет радовать толстым стволом, если соблюдать эти правила ухода
Наконец-то это стало возможным: российские ученые впервые проведут всестороннее исследование акватории Азовского моря
Выяснилось, как не повредить коробку автомат при буксировке авто
Выяснилось, как не повредить коробку автомат при буксировке авто
Последние материалы
Украинский политик Лапин возмутился уничтожением РСЗО HIMARS армией РФ
Изучение кишечного микробиома детей, рожденных в пандемию
Когда необходимо проводить проверку родинок и когда следует быть бдительным
Автоэксперт назвал основные опасности для ранней весны
Генсек НАТО Столтенберг заявил, что альянс не будет отправлять войска на Украину
"Коммерсантъ": китайские автомобили поддержали страховщиков в Санкт-Петербурге
В прокуратуре Амстердама усомнились, что Промес может скоро вернуться в Россию
Durachyo сообщил, ради чего перестал бы играть в Доту
Как оформить налоговый вычет гражданам РФ
В прокат выходит комедия "Герой наших снов" с Николасом Кейджем
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников