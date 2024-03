НАТО не планирует вводить войска на Украину: Столтенберг не поддерживает высказывание президента Франции Эммануэля Макрона

Североатлантический альянс не планирует направлять свои войска на Украину, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Фото: dvidshub.net by Pvt. Randy Wren is licensed under Public domain