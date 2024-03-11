Североатлантический альянс не планирует направлять свои войска на Украину, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Он подчеркнул, что НАТО не является стороной в конфликте и не является союзником Украины. Он выразил мнение, что сейчас необходимо избегать разговоров о возможной капитуляции Украины, так как это несет в себе опасность для стран-членов НАТО.
Генеральный секретарь подчеркнул, что если какие-либо страны-члены НАТО направят свои войска в Украину, это затронет всю структуру альянса, так как члены НАТО связаны договором о коллективной обороне.
Договор о создании НАТО был подписан в апреле 1949 года в Вашингтоне. Его подписали министры иностранных дел 12 стран, включая Бельгию, Великобританию, Данию, Исландию, Италию, Канаду, Люксембург, Нидерланды, Норвегию, Португалию, США и Францию.
На данный момент в блоке состоит 31 страна. Последним государством-членом, которое присоединилось к альянсу, стала Финляндия.
Музыкальный критик Артур Гаспарян уверен, что слова Аллы Пугачёвой о Стасе Михайлове переживут века и станут классикой, наравне со строками из произведений Александра Пушкина.