НАТО не планирует вводить войска на Украину: Столтенберг не поддерживает высказывание президента Франции Эммануэля Макрона

Генсек НАТО Столтенберг заявил, что альянс не будет отправлять войска на Украину

Североатлантический альянс не планирует направлять свои войска на Украину, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

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Он подчеркнул, что НАТО не является стороной в конфликте и не является союзником Украины. Он выразил мнение, что сейчас необходимо избегать разговоров о возможной капитуляции Украины, так как это несет в себе опасность для стран-членов НАТО.

Генеральный секретарь подчеркнул, что если какие-либо страны-члены НАТО направят свои войска в Украину, это затронет всю структуру альянса, так как члены НАТО связаны договором о коллективной обороне.

Договор о создании НАТО был подписан в апреле 1949 года в Вашингтоне. Его подписали министры иностранных дел 12 стран, включая Бельгию, Великобританию, Данию, Исландию, Италию, Канаду, Люксембург, Нидерланды, Норвегию, Португалию, США и Францию.

На данный момент в блоке состоит 31 страна. Последним государством-членом, которое присоединилось к альянсу, стала Финляндия.