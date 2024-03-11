Французская армия может оставаться на своей территории: президент Владимир Зеленский прокомментировал слова президента Франции Эмманюэля Макрона

Зеленский заявил, что Украине не нужны французские войска

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявление президента Франции Эмманюэля Макрона относительно возможной отправки войск НАТО на территорию Украины.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Зеленский выразил мнение, что слова Макрона, не исключающего такой сценарий, связаны с предстоящими решениями президента России Владимира Путина.

Глава украинского государства подчеркнул, что в настоящее время иностранные войска не требуются на украинской территории. Он предложил рассмотреть возможность приезда технического персонала для помощи в ремонте военной техники.

"Пока Украина держится, французская армия может оставаться на французской территории. Но если Путину удастся атаковать другую страну НАТО, ситуация будет совсем иной", — сказал он.

Ранее Pravda.ru сообщала, что генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не будет отправлять своих военных на Украину.