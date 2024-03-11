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Французская армия может оставаться на своей территории: президент Владимир Зеленский прокомментировал слова президента Франции Эмманюэля Макрона

Зеленский заявил, что Украине не нужны французские войска

Силовые структуры » Военные новости

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявление президента Франции Эмманюэля Макрона относительно возможной отправки войск НАТО на территорию Украины.

Зеленский заявил, что Украине не нужны французские войска
Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Зеленский выразил мнение, что слова Макрона, не исключающего такой сценарий, связаны с предстоящими решениями президента России Владимира Путина.

Глава украинского государства подчеркнул, что в настоящее время иностранные войска не требуются на украинской территории. Он предложил рассмотреть возможность приезда технического персонала для помощи в ремонте военной техники.

"Пока Украина держится, французская армия может оставаться на французской территории. Но если Путину удастся атаковать другую страну НАТО, ситуация будет совсем иной", — сказал он.

Ранее Pravda.ru сообщала, что генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не будет отправлять своих военных на Украину.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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