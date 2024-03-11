Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявление президента Франции Эмманюэля Макрона относительно возможной отправки войск НАТО на территорию Украины.
Зеленский выразил мнение, что слова Макрона, не исключающего такой сценарий, связаны с предстоящими решениями президента России Владимира Путина.
Глава украинского государства подчеркнул, что в настоящее время иностранные войска не требуются на украинской территории. Он предложил рассмотреть возможность приезда технического персонала для помощи в ремонте военной техники.
"Пока Украина держится, французская армия может оставаться на французской территории. Но если Путину удастся атаковать другую страну НАТО, ситуация будет совсем иной", — сказал он.
Ранее Pravda.ru сообщала, что генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не будет отправлять своих военных на Украину.
Музыкальный критик Артур Гаспарян уверен, что слова Аллы Пугачёвой о Стасе Михайлове переживут века и станут классикой, наравне со строками из произведений Александра Пушкина.