Французская армия может оставаться на своей территории: президент Владимир Зеленский прокомментировал слова президента Франции Эмманюэля Макрона

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявление президента Франции Эмманюэля Макрона относительно возможной отправки войск НАТО на территорию Украины.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International