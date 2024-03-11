На Западе признали успех армии России в зоне СВО: Москва демонстрирует успехи на фронте

Директор нацразведки США Эврил Хейнс заявила, что Россия добивается успехов в СВО

По данным доклада директора национальной разведки США Эврил Хейнс, с конца 2023 года Россия демонстрирует успехи в конфликте на Украине.

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Представив доклад на слушаниях в специальном комитете по разведке Сената Конгресса США, Хейнс отметила, что Москва достигает стабильных успехов на военном поле, что придает ей стратегическое преимущество благодаря неопределенности относительно возможности будущей военной поддержки со стороны западных стран.

Данная ситуация "все более укрепляет позиции Москвы" в конфликте.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ответ на слова французского президента Эмманюэля Макрона о возможной отправке военных альянса на Украину заявил о невозможности такого сценария.