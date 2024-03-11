По данным доклада директора национальной разведки США Эврил Хейнс, с конца 2023 года Россия демонстрирует успехи в конфликте на Украине.
Представив доклад на слушаниях в специальном комитете по разведке Сената Конгресса США, Хейнс отметила, что Москва достигает стабильных успехов на военном поле, что придает ей стратегическое преимущество благодаря неопределенности относительно возможности будущей военной поддержки со стороны западных стран.
Данная ситуация "все более укрепляет позиции Москвы" в конфликте.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ответ на слова французского президента Эмманюэля Макрона о возможной отправке военных альянса на Украину заявил о невозможности такого сценария.
Музыкальный критик Артур Гаспарян уверен, что слова Аллы Пугачёвой о Стасе Михайлове переживут века и станут классикой, наравне со строками из произведений Александра Пушкина.