Начальник таможни на границе с Литвой арестован за многомиллионные взятки

Начальник таможенного поста "Чернышевское", расположенного на границе с Литвой, был арестован по обвинению в получении взяток на сумму в 11 млн рублей. Об этом сообщает EADaily.

Фото: commons.wikimedia.org by Ted is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic