Начальник таможни на границе с Литвой арестован за многомиллионные взятки

Арестован начальник таможенного поста на границе с Литвой по обвинению в получении взяток на 11 млн рублей

Начальник таможенного поста "Чернышевское", расположенного на границе с Литвой, был арестован по обвинению в получении взяток на сумму в 11 млн рублей. Об этом сообщает EADaily.

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По версии Управления Следственного комитета России по Калининградской области, начиная с марта 2022 по сентябрь 2023 года, он систематически получал взятки от дежурных смен в размере 20 тысяч рублей в сутки через своих подчиненных.

Взятки предположительно выплачивались за общее покровительство и обеспечение беспрепятственного прохождения службы на таможенном посту. Общая сумма взятки составила около 11 млн рублей. Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 4 мая 2024 года для фигурантов этого дела.