В украинских соцсетях появились сообщения о гибели главкома ВСУ Александра Сырского

В украинских соцсетях начали появляться сообщения о гибели "очень высоких" военачальников" ВСУ.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International