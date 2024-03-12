Президент США заявил, что пока нет необходимости посылать дополнительные войска США в Польшу, как просила ранее Варшава

Байден отказывается отправлять войска в Польшу

Президент США Джо Байден считает, что пока нет никакой необходимости посылать дополнительные войска США в Польшу, как того просила Варшава. Об этом пишет Bloomberg.

Фото: flickr.com by Гейдж Скидмор is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

"Нет необходимости в дополнительных войсках на польской границе, но завтра я обсужу этот вопрос с премьер-министром [Польши Дональдом Туском]", — заявил вчера Байден на встрече с журналистами.

Сегодня в Белом доме должна состояться встреча Джо Байдена с президентом Польши Анджеем Дудой и премьер-министром Дональдом Туском.

На сегодняшний день через Польшу идёт большая часть гуманитарной и военной помощи Украине со стороны стран НАТО.