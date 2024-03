Президент США заявил, что пока нет необходимости посылать дополнительные войска США в Польшу, как просила ранее Варшава

Президент США Джо Байден считает, что пока нет никакой необходимости посылать дополнительные войска США в Польшу, как того просила Варшава. Об этом пишет Bloomberg.

Фото: flickr.com by Гейдж Скидмор is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic