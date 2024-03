Угроза атаки украинских беспилотника отменена в Таганроге

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в Таганроге отменили угрозу атаки БПЛА. Об этом он написал в Telegram-канале.

