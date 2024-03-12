Угроза атаки украинских беспилотника отменена в Таганроге

Ростовский губернатор сообщил об отмене угрозы атаки Таганрога беспилотником

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в Таганроге отменили угрозу атаки БПЛА. Об этом он написал в Telegram-канале.

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Он сообщил, что воздушные цели уничтожили за пределами Таганрога.

"В Таганроге объявлен отбой атаки БПЛА. Последствия на земле уточняются оперативными службами", — написал глава администрации региона.

Ранее глава Таганрога Андрей Фатеев сообщил об атаке украинских дронов на город и рекомендовал жителям спуститься на нижние этажи и в подвальные помещения.