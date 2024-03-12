Оперативный штаб в Курске запретил распространение фотоматериалов и видеозаписей, на которых изображены военные и военная аппаратура

В соответствии с сообщением, размещенным на веб-ресурсе правительства региона, оперативный штаб военного округа в Курске выдал запрет на публикацию в СМИ и других источниках фотографий и видео, на которых запечатлены передвижение Вооруженных Сил России, объекты военной инфраструктуры и объектами критической важности.
"Запрещено распространять в СМИ и на любых интернет-ресурсах фото- и видеоматериалы о дислокации и передислокации ВС РФ, военной инфраструктуре, критически важных объектах, чтобы не допустить идентификации места их нахождения", — информируют на сайте правительства Курской области.
Оперативный штаб ввел запрет на распространение информации о точных местах обстрелов, использовании оружия, систем ПВО и беспилотных летательных аппаратов, если эти данные могут раскрывать тип, местоположение, запуск или траекторию полета.
"Решение оперштаба является обязательным для исполнения всеми гражданами, находящимися на территории Курской области. Меры безопасности в регионе предусмотрены указом президента в рамках "среднего уровня реагирования", — уточнили власти Курской области.
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