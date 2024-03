Президент Владимир Путин затронул тему провального контрнаступления ВСУ. Глава государства обсудил ее с бойцом СВО

Президент России Владимир Путин встретился с победителями конкурса "Лидеры России", где обсудил с бойцов СВО Амиром Акаевым провал контрнаступления Украины.

Фото: kremlin.ru by The Presidential Press and Information Office is licensed under Creative Commons Attribution 4.0