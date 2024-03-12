Президент Владимир Путин затронул тему провального контрнаступления ВСУ. Глава государства обсудил ее с бойцом СВО

Президент России Владимир Путин встретился с победителями конкурса "Лидеры России", где обсудил с бойцов СВО Амиром Акаевым провал контрнаступления Украины.
В ходе встречи Путин поинтересовался у бойца, какое ранение он получил, на что Акаев рассказал о сражении в районе сел Приютное, Старомайорское и Урожайное Донецкой области. Боец подчеркнул, что контрнаступление украинцев было отражено.
Президент выразил благодарность бойцу и отметил, что благодаря таким людям создается платформа "Время героев".
Украинское контрнаступление, начавшееся 4 июня 2023 года, было признано Путиным провалом спустя три месяца. В январе 2024 года президент отмечал, что инициатива перешла в руки российских вооруженных сил.
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