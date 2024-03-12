Президент Владимир Путин затронул тему провального контрнаступления ВСУ. Глава государства обсудил ее с бойцом СВО

Владимир Путин обсудил с российским солдатом провал контрнаступления Украины

0:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Президент России Владимир Путин встретился с победителями конкурса "Лидеры России", где обсудил с бойцов СВО Амиром Акаевым провал контрнаступления Украины.

Фото: kremlin.ru by The Presidential Press and Information Office is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

В ходе встречи Путин поинтересовался у бойца, какое ранение он получил, на что Акаев рассказал о сражении в районе сел Приютное, Старомайорское и Урожайное Донецкой области. Боец подчеркнул, что контрнаступление украинцев было отражено.

Президент выразил благодарность бойцу и отметил, что благодаря таким людям создается платформа "Время героев".

Украинское контрнаступление, начавшееся 4 июня 2023 года, было признано Путиным провалом спустя три месяца. В январе 2024 года президент отмечал, что инициатива перешла в руки российских вооруженных сил.