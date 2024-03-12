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В Чехии сделали заявление о военном конфликте на Украине

Политик Майерова: чехи хотят прекращения конфликта на Украине

0:56
Силовые структуры » Военные новости

Чешский политик Зузана Майерова в интервью Parlamentní listy сделала заявление, что жители страны хотят, чтобы военный конфликт на украинской территории закончился, даже если Украине придется потерять свои земли.

Политик Майерова: чехи хотят прекращения конфликта на Украине
Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

"Никакой свободной Украины уже не существует. Это уже просто американский протекторат, живущий на деньги ЕС. Почти три четверти чехов поддерживают скорейшее прекращение вооруженного конфликта, пусть даже Россия получит часть украинских территорий", — отметила она.

По словам политика, ее партия "Триколор" категорически против того, чтобы Чехия отправляла своих солдат или военных из НАТО помогать украинской армии.

Майерова уверена, что если бы такой сценарий стал реальным, то в итоге это привело бы к мировой войне или даже ядерному конфликту. Также она недовольна тем, что Прага помогает Украине финансами, которые могли бы быть направлены на нужды граждан страны.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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