В Чехии сделали заявление о военном конфликте на Украине

Политик Майерова: чехи хотят прекращения конфликта на Украине

0:56 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Чешский политик Зузана Майерова в интервью Parlamentní listy сделала заявление, что жители страны хотят, чтобы военный конфликт на украинской территории закончился, даже если Украине придется потерять свои земли.

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

"Никакой свободной Украины уже не существует. Это уже просто американский протекторат, живущий на деньги ЕС. Почти три четверти чехов поддерживают скорейшее прекращение вооруженного конфликта, пусть даже Россия получит часть украинских территорий", — отметила она.

По словам политика, ее партия "Триколор" категорически против того, чтобы Чехия отправляла своих солдат или военных из НАТО помогать украинской армии.

Майерова уверена, что если бы такой сценарий стал реальным, то в итоге это привело бы к мировой войне или даже ядерному конфликту. Также она недовольна тем, что Прага помогает Украине финансами, которые могли бы быть направлены на нужды граждан страны.