В Чехии сделали заявление о военном конфликте на Украине

Чешский политик Зузана Майерова в интервью Parlamentní listy сделала заявление, что жители страны хотят, чтобы военный конфликт на украинской территории закончился, даже если Украине придется потерять свои земли.

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic