В России дали ответ на возможную переброску 300 тысяч военных НАТО в Польшу

Сенатор Владимир Джабаров рассказал, что Российская Федерация при надобности будет использовать все виды вооружения, если НАТО начнет проявлять прямую агрессию. Так сенатор прокомментировал вероятную переброску 300 тысяч военных из блока НАТО. Об этом пишет издание "Лента.ру".

Фото: dvidshub.net by Pvt. Randy Wren is licensed under U.S. federal government