В России дали ответ на возможную переброску 300 тысяч военных НАТО в Польшу

Джабаров: РФ воспользуется любыми видами вооружения при агрессии НАТО

Сенатор Владимир Джабаров рассказал, что Российская Федерация при надобности будет использовать все виды вооружения, если НАТО начнет проявлять прямую агрессию. Так сенатор прокомментировал вероятную переброску 300 тысяч военных из блока НАТО. Об этом пишет издание "Лента.ру".

Фото: dvidshub.net by Pvt. Randy Wren is licensed under U.S. federal government

"Мы видим, что они вошли в раж. Наши бывшие союзники по Варшавскому договору (Польша — прим. "Ленты.ру") стараются показаться отъявленными натовцами и агрессорами. Но в случае агрессии со стороны стран НАТО разговор будет коротким", — заявил Джабаров.

Сенатор добавил, что России не нужны страны НАТО, ни сама Польша, так как разговор ведется только с Украиной.

Напоминаем, что генерал польской армии сделал заявление, что в Польшу могут быть отправлены военные, если от России будет исходить военная угроза.